Налоговики предупредили продавцов в Instagram о пристальном надзоре ГНС

В ГНС отмечают, что отсутствие госрегистрации приводит к привлечению к административной и, в определенных случаях, к уголовной ответственности.

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В Государственной налоговой службе напомнили продавцам в соцсетях о том, что государственная регистрация обязательна, если они занимаются продажами товаров или предоставлением услуг. Ведь это – предпосылка для начала осуществления хозяйственной деятельности.

В ГНС отмечают, что отсутствие госрегистрации приводит к привлечению к административной (ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях) и, в определенных случаях, к уголовной (ст. 201 Уголовного кодекса Украины) ответственности.

Есть граждане, которые пренебрегают обязанностью регистрации предпринимательской деятельности, что является нарушением установленных законодательством требований. Как результат, это приводит к:

- осуществлению хозяйственной деятельности без государственной регистрации;

– использованию труда наемных лиц без надлежащего оформления трудовых отношений и отсутствия минимальных социальных гарантий;

- выплаты заработной платы «в конвертах»;

- продажи товара, который приобретен без документов, или который импортирован без официального таможенного оформления;

- непроведению расчетов через РРО/ПРРО;

- проведению расчетов через банковские карты физических лиц;

- уклонению от уплаты налогов и т.д.

На сегодняшний день социальные сети Facebook и Instagram стали бизнес-платформами с мощными маркетинговыми инструментами, которыми пользуются граждане для дистанционной продажи товаров или предоставления услуг.

При этом значительное количество таких продавцов пренебрегают обязанностью регистрации предпринимательской деятельности, уклоняются от уплаты налогов, а расчеты производят через банковские карточки физических лиц, что запрещено законодательством, отмечают в налоговой.

«Необходимо отметить, что ГНС постоянно получает информацию о фактах осуществления систематической хозяйственной деятельности без государственной регистрации, в частности через социальные сети Instagram, Facebook. Каждый такой случай исследуется и проверяется работниками налоговых органов, а в случае подтверждения – принимаются меры соответствующего реагирования», - подчеркнули в службе.

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