Зеленский утвердил перенос Дней украинской письменности, козачества и усыновления

В Украине официально изменены даты некоторых праздников.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о переносе Дня украинской письменности, Дня украинского козачества, Дня усыновления и других праздников. Изменения в другие указы главы государства внесли 28 июля, и они вступили в силу в этот же день.

Теперь День украинской письменности и языка будут отмечать 27 октября вместо 9 ноября.

День Украинского козачества будет первого октября, а не 14-го, День крещения Киевской Руси-Украины – 15 июля вместо 28-го.

День усыновления будут отмечать 17 сентября вместо 30 сентября, а День Украинской Государственности будет приходиться на 15 июля вместо 28-го, согласно новоюлианскому церковному календарю.

Ранее мы писали, ВЦУ окончательно утвердило переход на новый календарь: даты и праздники.

Добавим, что Зеленский подписал закон о переносе Рождества и других праздников.

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