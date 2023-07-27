ПЦУ остаточно затвердила перехід на новий календар: дати та свята

Із 1 вересня 2023 року ПЦУ переходить на новий церковний календар.

Православна церква України затвердила перехід на новоюліанський календар. Про це повідомив митрополит Київський і всієї України Епіфаній на брифінгу.

Відповідне рішення священники ухвалили під час Помісного Собору Православної Церкви України, що відбувся у Софії Київській.

Календарна комісія вже підготувала відповідний календар, щоб з практичного боку не було жодних перешкод.

Предстоятель зауважив, що до переходу на новий стиль ПЦУ рухалася впродовж останніх пʼяти років.

«Зараз ми побачили, відчули та зрозуміли, що віряни готові до зміни календаря», — сказав митрополит.

Новий церковний календар:

Обрізання Господнє – 1 січня (замість 14 січня).

Богоявлення, Водохреща – 6 січня (замість 19 січня).

Стрітення Господнє – 2 лютого (замість 15 лютого).

Благовіщення Діви Марії – 25 березня (замість 7 квітня).

Великий пост – з 7 березня по 23 квітня (дата не змінюється).

День святого Юрія – 23 квітня (замість 6 травня).

Вербна неділя – 9 квітня (дата не змінюється).

Великдень – 16 квітня (дата не змінюється).

Вознесіння Господнє – 25 травня (дата не змінюється).

Трійця – 4 червня (дата не змінюється).

Різдво Іоанна Хрестителя (Івана Купала) - 24 червня (замість 7 липня).

Апостолів Петра та Павла – 12 липня (замість 29 червня).

Пророка Іллі – 20 липня (замість 2 серпня).

Маковея (Медовий Спас) – 1 серпня (замість 14 серпня).

Преображення Господнє – 6 серпня (замість 19 серпня).

Успіння Пресвятої Богородиці – 15 серпня (замість 28 серпня).

Різдво Пресвятої Богородиці – 8 вересня (замість 21 вересня).

Воздвиження Хреста Господнього – 14 вересня (замість 27 вересня).

Покров Пресвятої Богородиці – 1 жовтня (замість 14 жовтня).

Архістратига Михайла – 8 листопада (замість 21 листопада).

Введення в храм Пресвятої Богородиці - 21 листопада (замість 4 грудня).

Андрія Первозванного – 21 листопада (замість 4 грудня).

День святого Миколая – 6 грудня (замість 19 грудня).

Різдво Христове – 25 грудня (замість 7 січня).

Собор Пресвятої Богородиці – 26 грудня (замість 8 січня).

Щедрий вечір, день святої Маланки – 31 грудня (замість 13 січня).

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