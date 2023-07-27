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У Києві відкрили меморіал медикам, які загинули через війну з рф: фото

22:00, 27 липня 2023
На меморіалі викарбувано понад 160 прізвищ медиків.
У Києві відкрили меморіал медикам, які загинули через війну з рф: фото
Фото: facebook.com/radutskyy
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У четвер, 27 липня, на території однієї з київських лікарень відкрили меморіальну стіну вшанування українських медиків, які загинули внаслідок повномасштабної агресії рф. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький на своїй сторінці у Facebook.

«Разом з почесними гостями ми відкрили меморіальну стіну з метою вшанування українських медиків, які загинули внаслідок війни під час виконання професійних обов’язків. Наш Комітет разом з меценатами реалізував цю ідею. На меморіальній стіні викарбовано більше 160 прізвищ. Відкриваючи меморіальну стіну, побажав, щоб на війні більше не загинуло жодного медичного працівника», - написав він.

Радуцький зазначив, що для меморіальної стіни обрали символічне місце. Два роки тому на території Київської міської клінічної лікарні №4 відкрили меморіал пам'яті медиків, загиблих від COVID-19.

Фото: facebook.com/radutskyy

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