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По словам депутатов, проект прекращает лишние и необоснованные выплаты, а также оптимизирует количество работников госорганов.

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Прокурор САП назвал имена свидетелей – судей Кассационного административного суда по делу председателя ГСА Алексея Сальникова.

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В Киеве открыли мемориал медикам, погибшим из-за войны с рф: фото

22:00, 27 июля 2023
На мемориале отчеканено более 160 фамилий медиков.
В Киеве открыли мемориал медикам, погибшим из-за войны с рф: фото
Фото: facebook.com/radutskyy
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В четверг, 27 июля, на территории одной из киевских больниц была открыта мемориальная стена памяти украинских медиков, погибших в результате полномасштабной агрессии рф. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook.

«Вместе с почетными гостями мы открыли мемориальную стену с целью чествования украинских медиков, погибших в результате войны во время выполнения профессиональных обязанностей. Наш Комитет вместе с меценатами реализовал эту идею. На мемориальной стене высечено более 160 фамилий. Открывая мемориальную стену, пожелал, чтобы на войне больше не погибло ни одного медицинского работника», – написал он.

Радуцкий отметил, что для мемориальной стены выбрали символическое место. Два года назад на территории Киевской городской клинической больницы №4 был открыт мемориал памяти медиков, погибших от COVID-19.

Фото: facebook.com/radutskyy

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