Украина будет оспаривать дисквалификацию Ольги Харлан по чемпионату мира по фехтованию

Рассмотрение апелляции состоится в ближайшие дни, но речь о возвращении на соревнование уже не идет.

Федерация фехтования Украины отреагировала на дисквалификацию украинской фехтовальщицы Ольги Харлан.

Так, президент Федерации Михаил Ильяшев заявил, что Украина будет оспаривать дисквалификацию Харлана. Рассмотрение апелляции завершится на днях.

«Мы полностью поддерживаем Харлана. Сейчас мы готовим протест. Будем обжаловать это решение, потому что судья, который судил поединок, он «черную карточку» не давал и не дисквалифицировал. Это уже потом начались «подковерные игры» и эта дисквалификация появилась уже после того, как была определена следующая соперница», – заявил Ильяшев.

По его словам, Украина рассчитывает, что рассмотрение апелляции состоится в ближайшие дни, но речь о возвращении на соревнование уже не идет.

Добавим, ранее в СМИ появилась информация, что дисквалификация была отменена. Однако эту информацию опровергли в Федерации фехтования.

Ранее мы писали, что украинскую фехтовальщицу Харлан дисквалифицировали после отказа пожать руку россиянке.

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