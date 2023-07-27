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ПЦУ окончательно утвердила переход на новый календарь: даты и праздники

16:27, 27 июля 2023
С 1 сентября 2023 ПЦУ переходит на новый церковный календарь.
ПЦУ окончательно утвердила переход на новый календарь: даты и праздники
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Православная церковь Украины утвердила переход на новый юлианский календарь. Об этом сообщил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний на брифинге.

Соответствующее решение священники приняли во время Поместного Собора Православной Церкви Украины в Софии Киевской.

Календарная комиссия уже подготовила соответствующий календарь, чтобы с практической стороны не было никаких препятствий.

Предстоятель отметил, что до перехода на новый стиль ВТО двигалась на протяжении последних пяти лет.

«Сейчас мы увидели, почувствовали и поняли, что верующие готовы к смене календаря», - сказал митрополит.

Новый церковный календарь:

Обрезание Господне - 1 января (вместо 14 января).

Богоявление, Крещение - 6 января (вместо 19 января).

Сретение Господне - 2 февраля (вместо 15 февраля).

Благовещенние Девы Марии - 25 марта (вместо 7 апреля).

Великий пост - с 7 марта по 23 апреля (дата не меняется).

День святого Юрия - 23 апреля (вместо 6 мая).

Вербное воскресенье - 9 апреля (дата не меняется).

Пасха - 16 апреля (дата не меняется).

Вознесение Господне  - 25 мая (дата не меняется).

Троица  - 4 июня (дата не меняется).

Рождество Иоанна Крестителя (Ивана Купала) - 24 июня (вместо 7 июля).

Апостолов Петра и Павла  - 12 июля (вместо 29 июня).

Пророка Илии - 20 июля (вместо 2 августа).

Маковея (Медовый Спас) - 1 августа (вместо 14 августа).

Преображение Господне - 6 августа (вместо 19 августа).

Успение Пресвятой Богородицы  - 15 августа (вместо 28 августа).

Рождество Пресвятой Богородицы  - 8 сентября (вместо 21 сентября).

Воздвижение Креста Господнего - 14 сентября (вместо 27 сентября).

Покров Пресвятой Богородицы  - 1 октября (вместо 14 октября).

Архистратига Михаила - 8 ноября (вместо 21 ноября).

Введение во храм Пресвятой Богородицы  - 21 ноября (вместо 4 декабря).

Андрея Первозванного - 21 ноября (вместо 4 декабря).

День святого Николая - 6 декабря (вместо 19 декабря).

Рождество Христово  - 25 декабря (вместо 7 января).

Собор Пресвятой Богородицы  - 26 декабря (вместо 8 января).

Щедрый вечер, день святой Маланки - 31 декабря (вместо 13 января).

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