Минобразования разработало тест на основе искусственного интеллекта, который поможет выбрать профессию

Благодаря алгоритмам и обработке ответов, система определяет, какая из более чем тысячи профессий больше подходит тому или иному человеку.

Министерство образования и науки разработало тест на основе искусственного интеллекта, который поможет поступающим определиться с их будущей профессией.

«В поисках себя люди могут 3-4 раза при жизни менять профессию. Технологии развиваются, некоторые профессии становятся не актуальными, так что возникает угроза потерять работу», – отмечают в МОН.

В ведомстве добавляют, что вместе с тем появляются новые профессии, более адаптированные к новому разделению между людьми, машинами и программными продуктами.

Именно поэтому был создан бесплатный профориентационный тест на основе искусственного интеллекта.

Благодаря алгоритмам и обработке ответов, система определяет, какая из более чем тысячи профессий больше подходит тому или иному человеку.

Тестирование уже прошли более 100 тысяч соискателей образования.

«На протяжении последних месяцев в учебных заведениях Тернопольской и Волынской областей провели практические профориентационные тренинги для более 3 000 учеников и учениц 8-11 классов, а мультимедийный SCORM-курс по выбору профессии без гендерных стереотипов завершили более 7 000 соискателей образования», – рассказывает Ассоциация инновационного и цифрового образования Мария Богуслав.

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