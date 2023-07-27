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Украина предупреждала организаторов Чемпионата мира по фехтованию об отказе от рукопожатия с российскими атлетами, — Гутцайт

18:56, 27 июля 2023
Министр отметил, что это была провокация спортсменки под нейтральным флагом.
Украина предупреждала организаторов Чемпионата мира по фехтованию об отказе от рукопожатия с российскими атлетами, — Гутцайт
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Министр молодежи и спорта, а также глава НОК Украины Вадим Гутцайт отреагировал на скандал, произошедший на чемпионате мира по фехтованию, в результате которого фехтовальщицу Ольгу Харлан дисквалифицировали по турниру.

«Вчера [26 июля] у меня был разговор с Международной федерацией фехтования. И я там подчеркнул, что наши спортсмены не будут давить руку атлетам под нейтральным флагом из России. Вчера была встреча [украинской] федерации: президента, главного тренера с членами международной федерации. Они также подчеркнули, что наши спортсмены не будут пожимать руку, они предоставят "салют", поздравят и уйдут с дорожки. То, что мы видели – это провокация спортсменки под нейтральным флагом», - сказал Гутцайт во время пресс-конференции, посвященной участию украинских спортсменов в международных соревнованиях.

«Мы видели, что она делала: именно провокацию против Ольги Харлан. Она подошла, совершила провокацию, долгое время держала руку, ждала. Есть случаи спортсменов по фехтованию, когда встречаются спортсмены из Израиля и арабского мира: они не давят руку, ударяют по клинку и расходятся. Здесь мы увидели, что она спровоцировала Ольгу, организационный комитет. И, к сожалению, он [организационный комитет], зная, что это будет происходить, потому что их предупредили, дисквалифицировали Ольгу после долгого перерыва, они долго спорили», - добавил глава НОК Украины.

Гутцайт также обратил внимание, что судьи уже присудили победу Харлан в бою с фехтовальщицей из России. А решение наказать украинку дисквалификацией было принято организаторами чемпионата мира.

«Знаю, что там собирались и члены Исполкома, и вы видели, что и судьи были настроены положительно, потому что он присудил Ольге победу. Но, к сожалению, организаторы выдержали их [россияне] позицию, дали Ольге черную карточку и дисквалифицировали», — отметил он.

Ранее мы писали, что украинскую фехтовальщицу Харлан дисквалифицировали после отказа пожать руку россиянке.

Добавим, что Украина будет оспаривать дисквалификацию Ольги Харлан по чемпионату мира по фехтованию.

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