Новые AirPods от Apple смогут отслеживать мозговую деятельность

Apple разрабатывает систему датчиков AirPods, которая может измерять биосигналы и электрическую активность пользовательского мозга.

Источник фото: patentlyapple

Apple запатентовала AirPods нового поколения, которые могут измерять биосигналы и электрическую активность пользовательского мозга. В патентной документации Apple отмечается, что мозговую деятельность можно контролировать с помощью электродов, размещаемых на коже головы пользователя. В некоторых случаях электроды могут быть размещены внутри или вокруг наружного уха пользователя.

Новые AirPods будут оснащены матрицей датчиков и электродов, размещенных в корпусе наушников. Это позволит AirPods измерять ряд биосигналов, таких как электроэнцефалография (ЭЭГ), электромиография (ЭМГ), электроокулография (ЭОГ) и электрокардиограмма (ЭКГ).

Apple утверждает, что новый дизайн AirPods дает преимущества существующим медицинским устройствам для измерения биосигналов. Новые AirPods меньше и мобильнее и могут динамически выбирать различные электроды для каждого пользователя в зависимости от личных параметров человека, размера и формы ушей. Кроме того, AirPods могут синхронно передавать данные о биосигналах в другие устройства Apple, такие как iPhone или Apple Watch, для дальнейшей обработки и визуализации.

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