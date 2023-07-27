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  1. В Украине

Своих денег Украине не хватит: у НБУ назвали сумму ожидаемой поддержки от международных партнеров

23:59, 27 июля 2023
Для Украины остается критически важной дальнейшая международная поддержка.
Своих денег Украине не хватит: у НБУ назвали сумму ожидаемой поддержки от международных партнеров
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Международная финансовая поддержка и дальше будет важной для сохранения макрофинансовой стабильности Украины в последующие годы, учитывая значительные расходы на оборону. Для финансирования дефицита бюджета 2024 года нужно минимум $37 млрд, – сообщил Глава Национального банка Андрей Пышный, пишет прессслужба НБУ.

С начала года Украина получила около 27 млрд дол. США от международных партнеров, что значительно превысило продажу валюты НБУ для балансировки валютного рынка.

Поступление финансирования способствовало росту международных резервов до исторически рекордного уровня, но дальнейшая международная поддержка остается критически важной.

«Ожидается, что по итогам этого года международная помощь достигнет $42 млрд. Учитывая значительные расходы на оборону для финансирования дефицита бюджета в следующем году, нужно по меньшей мере $37 млрд. Даже после завершения активных боевых действий высокие потребности во внешнем финансировании будут сохраняться из-за ограниченного экспортного потенциала и существенной потребность в импорте для восстановления страны. Украине необходимо продолжать успешное сотрудничество с МВФ и другими международными партнерами», – сказал Пышный.

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Нацбанк
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