Налоговая разъяснила, каков срок давности для штрафов за непринятие платежных карт

Срок составляет 1095 дней.

Государственная налоговая служба в Ивано-Франковской области разъяснила, каков срок давности для штрафов за непринятие платежных карт.

Согласно ст. 15 Закона Украины от 06 июля 1995 г. № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» контроль за соблюдением субъектами хозяйствования порядка проведения расчетов за товары (услуги), операций по выдаче наличных средств держателям электронных платежных средств, других эмитированных платежных инструментов и других требований Закона № 265 осуществляют контролирующие органы путем проведения фактических и документальных проверок в соответствии с Налоговым кодексом Украины.

Контроль за соблюдением субъектами ведения порядка выполнения операций по торговле валютными ценностями в наличной форме осуществляют Национальный банк Украины и центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику, путем проведения проверок в соответствии с законом.

При этом согласно п. 113.1 ст. 113 НКУ предельные сроки применения штрафных (финансовых) санкций (штрафов) к налогоплательщикам соответствуют срокам давности для начисления денежных обязательств, определенных ст. 102 НКУ.

Согласно п. 102.1 ст. 102 НКУ контролирующий орган, кроме случаев, определенных п. 102.2 ст. 102 НКУ, имеет право провести проверку и самостоятельно определить сумму денежных обязательств налогоплательщика в случаях, определенных НКУ, не позднее истечения 1095 дня (2555 дня – в случае проведения проверки операции в соответствии со ст.ст. 39 и 39 экз. 2 НКУ ), следующего за последним днем предельного срока подачи налоговой декларации, отчета об использовании доходов (прибылей) неприбыльной организации, определенной п. 133.4 ст. 133 НКУ, и/или предельный срок уплаты денежных обязательств, начисленных контролирующим органом, а если такая налоговая декларация была предоставлена позже, – по дню ее фактического представления. Если в течение указанного срока контролирующий орган не определяет сумму денежных обязательств, налогоплательщик считается свободным от такого денежного обязательства (в том числе от начисленной пени), а спор по поводу такой декларации и/или налогового уведомления не подлежит рассмотрению в административном или судебном порядке.

В случае выявления по результатам проверки нарушений других требований налогового законодательства, непосредственно не связанных с декларированием налоговых обязательств налогоплательщиком, а также нарушений требований другого, кроме налогового, законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, контролирующий орган, кроме случаев, определенных п. 102.2 ст. 102 НКУ, имеет право самостоятельно определить сумму штрафных санкций (финансовых санкций, штрафов) налогоплательщика не позднее 1095 дня со дня совершения соответствующего правонарушения.

Таким образом, поскольку Законом № 265 не предусмотрен срок давности для применения штрафных санкций за нарушение требований по проведению расчетов в наличной и/или безналичной форме с применением платежных карт, платежных чеков, жетонов, то применяются нормы НКУ, согласно которым такой срок составляет 1095 дней.

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