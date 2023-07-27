Генераторы еще понадобятся: энергетики не могут гарантировать спокойную зиму

Энергетики восстанавливают поврежденную россиянами инфраструктуру.

Источник фото: LB.ua

Энергетики делают все возможное для обеспечения эффективного и стабильного отопительного сезона. Однако пока нет гарантий того, что украинцы нормально и спокойно, в расслабленном режиме проведут зиму, так что не надо спешить избавляться от генераторов. Об этом предупреждает пресс-служба НЭК «Укрэнерго» со ссылкой на слова председателя правления компании Владимира Кудрицкого.

Сейчас ведутся ремонты поврежденного россиянами оборудования, происходит модернизация инфраструктуры. Тем не менее, нам всем следует быть готовыми к любым сценариям этой зимой.

«Никто сейчас не может сказать будут ли блекауты, равно как и никто не может дать гарантию, что все будет нормально и мы спокойно, стабильно, в расслабленном режиме пройдем зиму», – подчеркнул председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/sudua и Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе важнейших событий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.