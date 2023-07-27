Генератори ще знадобляться: енергетики не можуть гарантувати спокійну зиму

Енергетики відновлюють пошкоджену росіянами інфраструктури.

Джерело фото: LB.ua

Енергетики роблять усе можливе для забезпечення ефективного та стабільного опалювального сезону. Однак поки немає гарантій того, що українці нормально і спокійно, в розслабленому режимі проведуть зиму, тож не треба поспішати позбавлятися генераторів. Про це попереджає пресслужба НЕК «Укренерго» з посиланням на слова голови правління компанії Володимира Кудрицького.

Наразі тривають ремонти пошкодженого росіянами обладнання, відбувається модернізація інфраструктури. Тим не менше, нам всім варто бути готовими до будь-яких сценаріїв цієї зими.

«Ніхто зараз не може сказати чи будуть блекаути, так само як і ніхто не може дати гарантію, що все буде нормально і ми спокійно, стабільно, в розслабленому режимі пройдемо зиму», – наголосив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

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