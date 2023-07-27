Своїх грошей Україні не вистачить: в НБУ назвали суму очікуваної підтримки від міжнародних партнерів

Для України залишається критично важливою подальша міжнародна підтримка.

Міжнародна фінансова підтримка і на далі буде важливою для збереження макрофінансової стабільності України в наступні роки з огляду на значні видатки на оборону. Для фінансування дефіциту бюджету 2024 року потрібно щонайменше $37 млрд, – повідомив Голова Національного банку Андрій Пишний, пише пресслужба НБУ.

З початку року Україна отримала майже 27 млрд дол. США від міжнародних партнерів, що значно перевищило продаж валюти НБУ для балансування валютного ринку.

Надходження фінансування сприяло зростанню міжнародних резервів до історично рекордного рівня, але подальша міжнародна підтримка залишається критично важливою.

«Очікується, що за підсумками цього року міжнародна допомога сягне $42 млрд. З огляду на значні видатки на оборону для фінансування дефіциту бюджету наступного року потрібно щонайменше $37 млрд. Навіть після завершення активних бойових дій високі потреби в зовнішньому фінансуванні зберігатимуться через обмежений експортний потенціал та суттєву потребу в імпорті для відбудови країни. Україні необхідно продовжувати успішну співпрацю з МВФ та іншими міжнародними партнерами», – сказав Пишний.

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