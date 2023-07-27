Нацбанк знизив облікову ставку до 22% і прогнозує її зниження надалі, – голова НБУ

Стрімке сповільнення інфляції та стійка ситуація на валютному ринку уможливлюють початок циклу зниження облікової ставки.

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 22%. Ураховуючи поліпшення інфляційних очікувань та прогнозу інфляції, поточне та прогнозоване зниження ставки узгоджується зі збереженням привабливості гривневих заощаджень, – повідомив Голова Національного банку Андрій Пишний, пише пресслужба НБУ.

У червні сповільнилася споживча інфляція до 12,8%, що перевершило очікування НБУ. Ураховуючи сприятливу динаміку першого півріччя, НБУ суттєво поліпшив прогноз інфляції на цей рік – з 14,8% до 10,6%.

Крім того, прогнозується, що у наступні роки тенденція до зниження інфляції збережеться – у 2024 році вона знизиться до 8,5%, а в 2025 році − до 6%. Зменшення безпекових ризиків дасть змогу відновити оптимальні логістичні шляхи, розширити виробництво та наростити врожаї. Це також відкриє шлях для інвестицій в Україну. Сповільненню інфляції сприятиме і подальше зниження світових цін. Ці чинники переважать проінфляційний вплив пожвавлення внутрішнього попиту, зростання зарплат та зміни деяких житлово-комунальних тарифів у післявоєнний період.

«Економіка демонструє стійкість до нових викликів війни і цього року зросте на 2,9%. У наступних роках економічне зростання прискориться, ураховуючи припущення прогнозу НБУ про зниження безпекових ризиків у середині 2024 року. Експорт відновлюватиметься активніше після налагодження морської логістики та припинення обстрілів інфраструктури. Поступове повернення мігрантів сприятиме пожвавленню споживчого попиту, а інвестиції суттєво зростуть на етапі відбудови країни. Вагому роль у стимулюванні економіки і надалі відіграватиме м’яка фіскальна політика. З огляду на це НБУ прогнозує зростання реального ВВП у 2024 році на 3,5%, а у 2025 році – на 6,8%.

З початку року Україна отримала майже 27 млрд дол. США від міжнародних партнерів, що значно перевищило продаж валюти НБУ для балансування валютного ринку.

Завдяки ритмічній зовнішній допомозі міжнародні резерви України на кінець червня сягнули історичного рекорду – 39 млрд дол США. Очікується, що за підсумками цього року міжнародна допомога сягне 42 млрд дол. Так, з огляду на все ще значні видатки на оборону для фінансування дефіциту бюджету наступного року потрібно щонайменше 37 млрд дол.

Попередні заходи НБУ пожвавили конкуренцію банків за строкові заощадження в гривні. Сприятливі тенденції сформували передумови для швидшого початку циклу зниження облікової ставки. Тож правління НБУ вирішило знизити облікову ставку до 22%. Також Правління НБУ знизило ставку за депозитними сертифікатами овернайт до 18%, а за кредитами рефінансування до 24%. Ставка за тримісячними депозитними сертифікатами і надалі дорівнюватиме обліковій ставці.

Облікова ставка знижуватиметься і надалі за умови збереження стійкості валютного ринку та сповільнення інфляції на прогнозному горизонті», – йдеться у повідомленні.

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