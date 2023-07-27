Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Верховная Рада приняла за основу законопроект о возобновлении декларирования

У чиновников будет 3 месяца на подачу электронных деклараций, если проект поддержат во втором чтении.

Глава Нацбанка Андрей Пышный рассказал о тенденциях к большей гибкости обменного курса

Способность Нацбанка обеспечивать курсовую устойчивость благодаря международной помощи заметно усилилась, и в дальнейшем ожидается переход к большей гибкости обменного курса.

Управлять Службой судебной охраны временно будет Павел Трясун

Высший совет правосудия возложил исполнение обязанностей председателя Службы судебной охраны на Павла Трясуна.

Верховная Рада приняла закон об отборе судей Конституционного Суда с участием международных экспертов

Парламент принял закон о новых правилах конкурса в Конституционный Суд Украины, в котором примут участие даже представители Венецианской комиссии.

МВФ согласовал подход, когда чиновникам не нужно декларировать недвижимость в аренде рыночной стоимостью менее 130 тысяч грн, - Анастасия Радина

Однако вопрос, как будут определять настоящую стоимость арендуемого объекта – еще нуждается в доработке, заявила Анастасия Радина.

  1. В Украине

Нацбанк снизил учетную ставку до 22% и прогнозирует ее снижение в дальнейшем, – глава НБУ

15:41, 27 июля 2023
Стремительное замедление инфляции и устойчивая ситуация на валютном рынке позволяют начало цикла снижения учетной ставки.
Нацбанк снизил учетную ставку до 22% и прогнозирует ее снижение в дальнейшем, – глава НБУ
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 22%. Учитывая улучшение инфляционных ожиданий и прогноза инфляции, текущее и прогнозируемое снижение ставки согласуется с сохранением привлекательности гривневых сбережений, – сообщил председатель Национального банка Андрей Пышный, пишет пресс-служба НБУ.

В июне замедлилась потребительская инфляция до 12,8%, что превзошло ожидания НБУ. Учитывая благоприятную динамику первого полугодия НБУ существенно улучшил прогноз инфляции на этот год – с 14,8% до 10,6%.

Кроме того, прогнозируется, что в последующие годы тенденция к снижению инфляции сохранится – в 2024 году она снизится до 8,5%, а в 2025 году – до 6%. Уменьшение рисков безопасности позволит восстановить оптимальные логистические пути, расширить производство и нарастить урожаи. Это также откроет путь для инвестиций в Украину. Замедлению инфляции будет способствовать дальнейшее снижение мировых цен. Эти факторы преобладают проинфляционное влияние оживления внутреннего спроса, роста зарплат и некоторых жилищно-коммунальных тарифов в послевоенный период.

«Економіка демонструє стійкість до нових викликів війни і цього року зросте на 2,9%. У наступних роках економічне зростання прискориться, ураховуючи припущення прогнозу НБУ про зниження безпекових ризиків у середині 2024 року. Експорт відновлюватиметься активніше після налагодження морської логістики та припинення обстрілів інфраструктури. Поступове повернення мігрантів сприятиме пожвавленню споживчого попиту, а інвестиції суттєво зростуть на етапі відбудови країни.  Вагому роль у стимулюванні економіки і надалі відіграватиме м’яка фіскальна політика. З огляду на це НБУ прогнозує зростання реального ВВП у 2024 році на 3,5%, а у 2025 році – на 6,8%.  

З початку року Україна отримала майже 27 млрд дол. США від міжнародних партнерів, що значно перевищило продаж валюти НБУ для балансування валютного ринку.

Завдяки ритмічній зовнішній допомозі міжнародні резерви України на кінець червня сягнули історичного рекорду – 39 млрд дол США. Очікується, що за підсумками цього року міжнародна допомога сягне 42 млрд дол.  Так, з огляду на все ще значні видатки на оборону для фінансування дефіциту бюджету наступного року потрібно щонайменше 37 млрд дол.  

Попередні заходи НБУ пожвавили конкуренцію банків за строкові заощадження в гривні. Сприятливі тенденції сформували передумови для швидшого початку циклу зниження облікової ставки. Тож правління НБУ вирішило знизити облікову ставку до 22%. Також Правління НБУ знизило ставку за депозитними сертифікатами овернайт до 18%, а за кредитами рефінансування до 24%. Ставка за тримісячними депозитними сертифікатами і надалі дорівнюватиме обліковій ставці. 

Облікова ставка знижуватиметься і надалі за умови збереження стійкості валютного ринку та сповільнення інфляції на прогнозному горизонті», – говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Нацбанк
Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Уляна Братичак
    Уляна Братичак
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Скалозуб
    Юрій Скалозуб
    голова Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Танасогло
    Тетяна Танасогло
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду