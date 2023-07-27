Нацбанк снизил учетную ставку до 22% и прогнозирует ее снижение в дальнейшем, – глава НБУ

Стремительное замедление инфляции и устойчивая ситуация на валютном рынке позволяют начало цикла снижения учетной ставки.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 22%. Учитывая улучшение инфляционных ожиданий и прогноза инфляции, текущее и прогнозируемое снижение ставки согласуется с сохранением привлекательности гривневых сбережений, – сообщил председатель Национального банка Андрей Пышный, пишет пресс-служба НБУ.

В июне замедлилась потребительская инфляция до 12,8%, что превзошло ожидания НБУ. Учитывая благоприятную динамику первого полугодия НБУ существенно улучшил прогноз инфляции на этот год – с 14,8% до 10,6%.

Кроме того, прогнозируется, что в последующие годы тенденция к снижению инфляции сохранится – в 2024 году она снизится до 8,5%, а в 2025 году – до 6%. Уменьшение рисков безопасности позволит восстановить оптимальные логистические пути, расширить производство и нарастить урожаи. Это также откроет путь для инвестиций в Украину. Замедлению инфляции будет способствовать дальнейшее снижение мировых цен. Эти факторы преобладают проинфляционное влияние оживления внутреннего спроса, роста зарплат и некоторых жилищно-коммунальных тарифов в послевоенный период.

«Економіка демонструє стійкість до нових викликів війни і цього року зросте на 2,9%. У наступних роках економічне зростання прискориться, ураховуючи припущення прогнозу НБУ про зниження безпекових ризиків у середині 2024 року. Експорт відновлюватиметься активніше після налагодження морської логістики та припинення обстрілів інфраструктури. Поступове повернення мігрантів сприятиме пожвавленню споживчого попиту, а інвестиції суттєво зростуть на етапі відбудови країни. Вагому роль у стимулюванні економіки і надалі відіграватиме м’яка фіскальна політика. З огляду на це НБУ прогнозує зростання реального ВВП у 2024 році на 3,5%, а у 2025 році – на 6,8%.

З початку року Україна отримала майже 27 млрд дол. США від міжнародних партнерів, що значно перевищило продаж валюти НБУ для балансування валютного ринку.

Завдяки ритмічній зовнішній допомозі міжнародні резерви України на кінець червня сягнули історичного рекорду – 39 млрд дол США. Очікується, що за підсумками цього року міжнародна допомога сягне 42 млрд дол. Так, з огляду на все ще значні видатки на оборону для фінансування дефіциту бюджету наступного року потрібно щонайменше 37 млрд дол.

Попередні заходи НБУ пожвавили конкуренцію банків за строкові заощадження в гривні. Сприятливі тенденції сформували передумови для швидшого початку циклу зниження облікової ставки. Тож правління НБУ вирішило знизити облікову ставку до 22%. Також Правління НБУ знизило ставку за депозитними сертифікатами овернайт до 18%, а за кредитами рефінансування до 24%. Ставка за тримісячними депозитними сертифікатами і надалі дорівнюватиме обліковій ставці.

Облікова ставка знижуватиметься і надалі за умови збереження стійкості валютного ринку та сповільнення інфляції на прогнозному горизонті», – говорится в сообщении.

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