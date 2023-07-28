Нові AirPods від Apple зможуть відстежувати мозкову діяльність

Apple розробляє систему датчиків AirPods, яка може вимірювати біосигнали та електричну активність мозку користувача.

Джерело фото: patentlyapple

Apple запатентувала AirPods нового покоління, які можуть вимірювати біосигнали та електричну активність мозку користувача. У патентній документації Apple зазначається, що мозкову діяльність можна контролювати за допомогою електродів, розміщених на шкірі голови користувача. У деяких випадках електроди можуть бути розміщені всередині або навколо зовнішнього вуха користувача.

Нові AirPods будуть оснащені матрицею датчиків та електродів, які будуть розміщені у корпусі навушників. Це дозволить AirPods вимірювати ряд біосигналів, таких як електроенцефалографія (ЕЕГ), електроміографія (ЕМГ), електроокулографія (ЕОГ) та електрокардіограма (ЕКГ).

Apple стверджує, що новий дизайн AirPods дає переваги перед існуючими медичними пристроями для вимірювання біосигналів. Нові AirPods є меншими та мобільнішими та можуть динамічно вибирати різні електроди для кожного користувача залежно від особистих параметрів людини, розміру та форми вух. Крім того, AirPods можуть синхронно передавати даннi про бiосигнали до інших пристроїв Apple, таких як iPhone або Apple Watch, для подальшої обробки та візуалізації.

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