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Україна попереджала організаторів Чемпіонату світу з фехтування про відмову від рукостискання з російськими атлетами, — Гутцайт

18:56, 27 липня 2023
Міністр зазначив, що це була провокація спортсменки під нейтральним прапором.
Україна попереджала організаторів Чемпіонату світу з фехтування про відмову від рукостискання з російськими атлетами, — Гутцайт
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Міністр молоді та спорту, а також очільник НОК України Вадим Гутцайт відреагував на скандал, що трапився на чемпіонаті світу з фехтування, в результаті якого фехтувальницю Ольгу Харлан дискваліфікували з турніру.

«Учора [26 липня] у мене була розмова з Міжнародною федерацією фехтування. І я там наголосив, що наші спортсмени не будуть тиснути руку атлетам під нейтральним прапором з Росії. Учора була зустріч [української] федерації: президента, головного тренера з членами міжнародної федерації. Вони також наголосили, що наші спортсмени не будуть тиснути руку, вони нададуть "салют", привітають і підуть з доріжки. Те, що ми бачили - це провокація спортсменки під нейтральним прапором», - сказав Гутцайт під час пресконференції, присвяченої участі українських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Ми бачили, що вона робила: конкретно провокацію проти Ольги Харлан. Вона підійшла, зробила провокацію, довгий час тримала руку, чекала. Є випадки спортсменів з фехтування, коли зустрічаються спортсмени з Ізраїлю та арабського світу: вони не тиснуть руку, вдаряють по клинку і розходяться. Тут ми побачили, що вона спровокувала Ольгу, організаційний комітет. І, на жаль він [організаційний комітет], знаючи, що це відбуватиметься, бо їх попередили, дискваліфікували Ольгу після довгої перерви, вони довго сперечалися», - додав очільник НОК України.

Гутцайт також звернув увагу, що судді вже присудили перемогу Харлан у бою з фехтувальницею із рф. А рішення покарати українку дискваліфікацією було ухвалене саме організаторами чемпіонату світу.

«Знаю, що там збиралися і члени Виконкому, і ви бачили, що й судді були налаштовані позитивно, бо він [суддя] присудив Ользі перемогу. Але, на жаль, організатори витримали їхню [росіян] позицію, дали Ользі чорну картку та дискваліфікували», — зазначив він.

Раніше ми писали, що українську фехтувальницю Харлан дискваліфікували після відмови потиснути руку росіянці.

Додамо, що Україна буде оскаржувати дискваліфікацію Ольги Харлан з чемпіонату світу з фехтування.

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