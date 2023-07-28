Оккупанты похитили и регулярно пытают работника Запорожской АЭС Сергея Потинга, — Энергоатом

В плену мужчина регулярно подвергается пыткам и физическому насилию.

Российские оккупанты еще 23 июня похитили еще одного работника Запорожской АЭС Сергея Потинга. Об этом сообщает Энергоатом.

В плену мужчина регулярно подвергается пыткам и физическому насилию.

«Более месяца назад, 23 июня 2023 года, захватчики похитили инженера по охране труда ЦТАО временно оккупированной Запорожской АЭС Сергея Потинга, который оставался в Энергодаре и работал на станции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Сергея видели в отделении так называемой полиции, где россияне содержат жителей города и работников ЗАЭС. Во временно оккупированном городе проживают близкие мужчины, подтверждающие, что он жив.

«Сергей, находясь в настоящем плену рашистов, регулярно подвергается пыткам и физическому насилию. А после пыток захватчики каждый раз отправляют инженера в больницу, чтобы он не умер», - отметили в Энергоатоме.

По их данным, россияне до сих пор не предъявили Сергею никаких обвинений, однако продолжают издевательства и репрессии.

Энергоатом обратился к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и всему мировому сообществу с призывом приложить максимальные усилия и принять все возможные меры для увольнения всех работников ЗАЭС, держащихся в плену российскими террористами.

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