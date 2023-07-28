Новым начальником полиции Киева стал Дмитрий Шумейко

До сих пор Шумейко был временным исполняющим обязанности руководителя столичного управления Нацполиции.

Новым начальником главного управления Национальной полиции в Киеве стал полковник полиции Дмитрий Шумейко. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

До сих пор Шумейко был временным исполняющим обязанности руководителя столичного управления Нацполиции.

Я видел Дмитрия Александровича в самые сложные моменты для столицы, даже во время обстрелов Киева он проявил себя как профессиональный ответственный руководитель, одним из первых был на местах прилетов. Под его руководством полицейские действовали четко и слаженно, все доказательства военных преступлений должным образом зафиксированы», - отметил глава Нацполиции Иван Выговский.

В свою очередь Шумейко поблагодарил министра внутренних дел Игоря Клименко и главу Нацполиции за доверие и поддержку.

«Я уверен, что коллектив полиции Киева справится со всеми вызовами и поставленные задачи будут выполнены», – сказал Шумейко.

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