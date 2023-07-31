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Вопрос введения полиграфа для судей сейчас фактически на усмотрении ВСП и парламентариев, - Андрей Смирнов

07:48, 31 июля 2023
По вопросу введения полиграфа для судей прогнозируются долгие дискуссии.
Вопрос введения полиграфа для судей сейчас фактически на усмотрении ВСП и парламентариев, - Андрей Смирнов
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Как известно, в Верховной Раде сейчас на рассмотрении два законопроекта о введении полиграфа для судей, фактически аналогичных по содержанию. Первый проект 9454 внес председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов. Подробно о его положениях мы писали раньше. Он предусматривает, что судей Верховного Суда смогут проверить на полиграфе, и любые граждане смогут предоставить ВСП информацию о признаках дисциплинарных проступков в действиях судей Верховного Суда. Начать мониторинг судей ВС Высший совет правосудия должен безотлагательно, и не позднее двух недель со дня вступления в силу нового закона.

Также проект Маслова предусматривает, что других судей и кандидатов в судьи будут проверять на полиграфе, то есть детекторе лжи. Однако, результаты полиграфа не станут основанием для привлечения судьи к ответственности, а также основанием для отказа во внесении Президенту представления о назначении судьи.

Кроме того, Высший совет правосудия может принять решение о проведении мониторинга работы всего суда в случае вручения уведомления о подозрении в совершении коррупционного уголовного преступления одному из судей соответствующего суда.

Впоследствии в Раде появился альтернативный законопроект 9454-1 авторства нардепа Тараса Тарасенко. В отличие от основного проекта Закона, его альтернативным законопроектом предлагается предоставить ВСП полномочия проводить мониторинг работы суда также в случае вручения судье уведомления о подозрении в совершении преступления против основ национальной безопасности Украины. В остальном проект фактически идентичен.

При этом ранее сообщалось, что факт созыва Пленума Верховного Суда для предоставления заключения на законопроект 9454 зависит от того, когда этот законопроект поступит от Верховной Рады в Верховный Суд для предоставления соответствующих выводов.

Законопроект должен быть направлен для консультативного заключения и в Высший совет правосудия.

Заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов во время совещания с руководством органов судебной власти 28 июля прокомментировал данный вопрос «Судебно-юридической газете». При этом он подчеркнул, что выражает личное мнение.

Так, по его словам, есть страны, где практика психофизиологического исследования закреплена законодательно. Например, на законодательном уровне установлено, что раз в 5 лет судьи обязательно проходят такое исследование по вопросам неподкупности.

«Что касается вопроса применения полиграфа в Украине, мы отдали этот вопрос фактически на усмотрение Высшего совета правосудия и парламентариев. Почему? Потому что текущее законодательство разрешает применение психофизиологического исследования исключительно с согласия самого лица.

Здесь важно понимать, если поставить судью в условия, когда ему предложат пройти полиграф и он откажется, то в обществе такой отказ создаст впечатление, что судья недобропорядочен. Будем откровенны, если мы будем говорить о применении полиграфа, надо понимать, как это будет внедряться, какие законодательные изменения нужны, по каким методологиям это возможно, потому что в разных странах мира результаты полиграфа не могут служить убедительным доказательством, что человек в чем-то виноват или нет. Это психофизиологическое исследование. Поэтому мы и отдали данный вопрос ВСП и парламентариям.

Я думаю, что будут долгие горячие дискуссии, и к чему они приведут, покажет время», – отметил Андрей Смирнов.

Напомним, ранее в интервью изданию он отметил, что на сегодняшний день очевидны два вопроса, которые законодательно нужно решить в ближайшее время: создание и запуск реально профессиональной и реально независимой от какой-либо формы влияния Службы дисциплинарных инспекторов при ВСП, а также изменения в законодательство о ВСП, чтобы сделать голосование членов Совета правосудия поименными и открытыми.

Автор: Наталья Мамченко

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