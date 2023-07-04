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Если одного судью поймали на взятке, то проверять будут весь суд – в Верховной Раде зарегистрировали законопроект

14:05, 4 июля 2023
Проводить проверку судей, одного из которых поймали на взятке, поручат Высшему совету правосудия.
Если одного судью поймали на взятке, то проверять будут весь суд – в Верховной Раде зарегистрировали законопроект
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Как известно, Владимир Зеленский 30 июня ввел в действие решение СНБО по борьбе с коррупцией в судах. Среди прочего решение СНБО предусматривает проверку всего коллектива суда, если один из судей был пойман на взятке. В том числе – и проверку судей Верховного Суда.

Для выполнения этого решения в Верховной Раде 3 июля зарегистрировали соответствующий законопроект 9454.

Соответствующая процедура проверки коллектива суда будет установлена в Законе о судоустройстве и статусе судей (новая статья 59-1 «Мониторинг работы суда»).

Фактически всю процедуру проверки, в том числе, судей Верховного Суда, поручают Высшему совету правосудия.

Именно ВСП будет проводить мониторинг работы суда. Порядок проведения мониторинга работы суда также устанавливает ВСП.

Как отмечают авторы проекта, Высший совет правосудия может принять решение о проведении мониторинга работы суда в случае вручения уведомления о подозрении в совершении коррупционного уголовного правонарушения одному из судей соответствующего суда и принятии ВСП решения о предоставлении согласия на задержание, содержание под стражей или арест такого судьи или о его временном отстранении от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Высший совет правосудия проводит мониторинг работы суда по отношению ко всем судьям соответствующего суда.

ВСП проводит мониторинг работы суда на предмет наличия признаков совершения судьями соответствующего суда дисциплинарных проступков (в том числе существенных), грубого или систематического пренебрежения обязанностями, несовместимыми со статусом судьи или выявивших их несоответствие занимаемой должности, а также обстоятельств, вызывающих обоснованное сомнение в законности источника происхождения имущества

После принятия решения о проведении мониторинга работы суда ВСП обращается в НАПК с требованием провести мониторинг образа жизни судей соответствующего суда, а также с запросом о полной проверке деклараций, поданных такими судьями.

Во время проведения мониторинга работы суда Высший совет правосудия имеет право:

  • обращаться к судьям и работникам аппарата соответствующего суда, а также специально уполномоченным субъектам в сфере противодействия коррупции, другим органам государственной власти, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям и организациям независимо от формы собственности и подчинения, их должностных лиц, любых юридических и физических лиц с запросом о предоставлении объяснений, документов или информации для проверки надлежащего исполнения судьями соответствующего суда их обязанностей и установления наличия или отсутствия признаков совершения ими дисциплинарных проступков (в том числе существенных), грубого или систематического пренебрежения обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или выявило их несоответствие занимаемой должности, а также законности источников происхождения имущества;
  • назначить для судей соответствующего суда проведение психофизиологического опроса с применением полиграфа в соответствии с предметом мониторинга работы суда;
  • вызвать судей и работников аппарата соответствующего суда для предоставления пояснений по вопросам, касающимся предмета мониторинга работы суда.

Любые лица со дня обнародования Высшим советом правосудия решения имеют право предоставлять в Высший совет правосудия информацию и материалы о совершении судьями соответствующего суда дисциплинарных проступков (в том числе существенных), грубого или систематического пренебрежения обязанностями, несовместимыми со статусом судьи или обнаруживших их несоответствие занимаемой должности, а также обстоятельств, вызывающих сомнение в законности источника происхождения имущества.

При этом информация и материалы, полученные от анонимных источников, а также информация и материалы, источники происхождения которых не могут быть установлены, Высший совет правосудия не рассматривает.

Получение по результатам проведения мониторинга работы суда информации, что может свидетельствовать о наличии признаков совершения судьей соответствующего суда дисциплинарного проступка (в том числе существенного), грубого или систематического пренебрежения обязанностями, несовместимыми со статусом судьи или выявивших его несоответствие занимаемой должности, а также информации, которая вызывает обоснованное сомнение в законности источника происхождения имущества, является основанием для начала дисциплинарного производства дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия в отношении такого судьи.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект предусматривает, что ВСП  безотлагательно, но не позднее 14 дней со дня вступления в силу нового закона должен начать проведение мониторинга работы Верховного Суда в соответствии со статьей 59-1 настоящего Закона.

Автор: Наталья Мамченко

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