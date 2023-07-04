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  1. В Украине

Раде предлагают ввести институт патронатных помощников для ветеранов

15:40, 4 июля 2023
Народные депутаты хотят создать Государственную ветеранскую патронатную службу при Кабинете Министров Украины.
Раде предлагают ввести институт патронатных помощников для ветеранов
Фото из открытых источников
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27 июня в Верховной Раде группа народных депутатов зарегистрировала законопроект №9423 «О государственной ветеранской патронатной службе».

Как отмечается в пояснительной записке к документу, для организации процесса послевоенной адаптации демобилизованных военнослужащих к гражданской жизни при Кабинете Министров предлагают создать Государственную ветеранскую патронатную службу. Она будет действовать в течение 5 лет на основе государственно-волонтерского партнерства.

Согласно законодательной инициативе, предлагается ввести институт патронатных помощников и определить их обязанности.

В частности, они:

– будут обеспечивать сопровождение каждого закрепленного за ними военнослужащего как в административных, так и в вопросах общественной, экономической реинтеграции, психологической адаптации, образования, лечения и реабилитации;

– разрабатывать и контролировать выполнение индивидуальной программы адаптации каждого демобилизованного военного к гражданской жизни;

– будут сопровождать определенное количество демобилизованных в процессе их адаптации к мирной жизни.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в четырех областях Украины стартовал пилотный проект по внедрению института помощника ветерана.

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