Раде предлагают ввести институт патронатных помощников для ветеранов

Народные депутаты хотят создать Государственную ветеранскую патронатную службу при Кабинете Министров Украины.

Фото из открытых источников

27 июня в Верховной Раде группа народных депутатов зарегистрировала законопроект №9423 «О государственной ветеранской патронатной службе».



Как отмечается в пояснительной записке к документу, для организации процесса послевоенной адаптации демобилизованных военнослужащих к гражданской жизни при Кабинете Министров предлагают создать Государственную ветеранскую патронатную службу. Она будет действовать в течение 5 лет на основе государственно-волонтерского партнерства.



Согласно законодательной инициативе, предлагается ввести институт патронатных помощников и определить их обязанности.



В частности, они:



– будут обеспечивать сопровождение каждого закрепленного за ними военнослужащего как в административных, так и в вопросах общественной, экономической реинтеграции, психологической адаптации, образования, лечения и реабилитации;



– разрабатывать и контролировать выполнение индивидуальной программы адаптации каждого демобилизованного военного к гражданской жизни;



– будут сопровождать определенное количество демобилизованных в процессе их адаптации к мирной жизни.



Ранее сообщалось, что с 1 июля в четырех областях Украины стартовал пилотный проект по внедрению института помощника ветерана.

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