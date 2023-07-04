Раді пропонують запровадити інститут патронатних помічників для ветеранів

Народні депутати хочуть створити Державну ветеранську патронатну службу при Кабінеті Міністрів України.

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27 червня у Верховній Раді група народних депутатів зареєструвала законопроєкт № 9423 «Про державну ветеранську патронатну службу».

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, для організації процесу повоєнної адаптації демобілізованих військовослужбовців до цивільного життя при Кабінеті Міністрів України пропонують створити Державну ветеранську патронатну службу. Вона діятиме впродовж 5 років на засадах державно-волонтерського партнерства.

Згідно із законодавчою ініціативою пропонується запровадити інститут патронатних помічників та визначити їхні обов’язки.

Зокрема, вони:



– забезпечуватимуть супровід кожного закріпленого за ними військовослужбовця як в адміністративних питаннях, так і в питаннях суспільної, економічної реінтеграції, психологічної адаптації, освіти, лікування та реабілітації;



– розроблятимуть та контролюватимуть виконання індивідуальної програми адаптації кожного демобілізованого військового до цивільного життя;



– супроводжуватимуть визначену кількість демобілізованих у процесі їх адаптації до мирного життя.

Раніше повідомлялося, що з 1 липня в чотирьох областях України стартував пілотний проєкт із впровадження інституту помічника ветерана.

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