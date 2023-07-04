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САП проситиме відсторонити підозрюваного в отриманні хабара голову Тернопільської облради Головка

13:41, 4 липня 2023
Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду ухвалу суду першої інстанції, якою підозрюваного в отриманні хабара голову Тернопільської облради Михайла Головка було взято під варту з заставою у 805 тисяч гривень та готує клопотання про відсторонення його від посади.
САП проситиме відсторонити підозрюваного в отриманні хабара голову Тернопільської облради Головка
Фото: dailylviv.com
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Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційні скарги на рішення слідчого судді Вищого антикорупційного суду, якими голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом заступникам голови Тернопільської ОВА обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 805 тис. грн застави.

Сторона обвинувачення  не погоджується з розміром застави, визначеною слідчим суддею, та у суді апеляційної інстанції, зважаючи на тяжкість злочину і наполягатиме на застосуванні більш суворого запобіжного заходу – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 13 млн грн для голови Тернопільської облради, 10 млн грн – для першого заступника голови Тернопільської ОВА та 8 млн грн – іншого заступника.

Крім того, як зазначають у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі «оскільки злочин, який інкримінується голові Тернопільської облради, пов'язаний із займаною ним посадою та виконанням службових повноважень, стороною обвинувачення готується клопотання про відсторонення особи від займаної посади».

Як повідомляла «Судово-юридична газета», увечері 28 червня Вищий антикорупційний суд взяв під варту підозрюваного в отриманні хабара голову Тернопільської облради Михайла Головка з можливістю внесення ним застави у 805,2 тисяч гривень частково пішовши на зустріч захисникам ексдепутата.

У понеділок, 26 червня, повідомлено про підозру голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації, яких викрито на проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.

Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

«За даними слідства, особи висловлювали наполегливі прохання місцевому бізнесмену та волонтеру надати в цілому понад 2,4 млн грн за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради, а також за здійснення оплати за заборгованістю Тернопільської ОВА перед ТОВ за роботи, які вже виконані та прийняті у 2022 році.

Такі неправомірні дії чиновників вчинялись попри те, що підприємець займався волонтерською діяльністю та всіляко допомагав силам оборони України.

Голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації затримали «на гарячому» одразу після одержання ними частини обумовлених коштів, а саме понад 600 тис. грн», - зазначається у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Автор Ярослав Конощук

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