Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Новий З’їзд науковців-правників для обрання члена ВРП відбудеться 21 вересня в Києві

Кандидати на посаду члена ВРП зможуть подати документи до 28 липня.

Кабмін вніс зміни до Порядку державної реєстрації заповітів і спадкових договорів

Кабмін визнав такою, що втратила чинність постанову про затвердження Порядку реєстрації деяких спадкових справ у Спадковому реєстрі і вніс зміни до іншої постанови щодо реєстрації заповітів.

НАЗК хоче зобов’язати чиновників, депутатів, суддів декларувати купівлю-продаж валюти: за яких умов

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується зобов’язати депутатів, топ-посадовців, суддів та інших осіб, які мають подавати електронні декларації декларувати купівлю-продаж валюти, за умови, якщо дохід від операцій перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Депутати готуються розширити перелік осіб, визнаних особами з інвалідністю внаслідок війни

Пропонується віднести до осіб з інвалідністю внаслідок війни військовослужбовців, які були поранені через ракетні, артилерійські чи авіаудари по навчальних центрах.

Поліграф показав, що 17 із 43 кандидатів на голову САП вживали наркотики, — голова комісії Катерина Коваль

Голова Конкурсної комісії з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомила, що 17 з 43 учасників конкурсу на керівника САП вживали наркотичні засоби і навела у коментарях посилання на законопроект про перевірку суддів на поліграфі.

  1. В Україні

На Донеччині працівники військкомату за гроші підробляли документи для виїзду за кордон

17:48, 4 липня 2023
Судитимуть працівників військкомату, які за гроші підробляли для ухилянтів документи для виїзду за кордон.
На Донеччині працівники військкомату за гроші підробляли документи для виїзду за кордон
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Краматорського району та двох його підлеглих, які виготовляли фіктивні документи для виїзду військовозобов’язаних громадян за кордон. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

Обвинувальні акти направлено до суду.

«Фігуранти організували схему з видачі фіктивних тимчасових посвідчень військовозобов’язаним та довідок військово-лікарської комісії, в яких зазначалось, що особа непридатна до військової служби.

Начальник територіального центру самостійно підшукував «клієнтів», які бажали виїхати за межі України. Ціна «послуги» складала 2-3 тисячі доларів США.

П’ятьох «клієнтів» прикордонники зупинили на пунктах пропуску при спробі використати підроблені документи для виїзду з України у Чернівецькій та Закарпатській областях.

Начальник одного з районних територіальних центрів комплектування обвинувачується в утворенні організованої групи та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, та в організації службового підроблення (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Дві працівниці територіального центру обвинувачуються у сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон та у службовому підробленні, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України) », - сказано у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Бабій
    Роман Бабій
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Роман Сацький
    Роман Сацький
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олександр Кармазін
    Олександр Кармазін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Назарій Дулебко
    Назарій Дулебко
    голова Сихівського районного суду м. Львова