В Донецкой области работники военкомата за деньги подделывали документы для выезда за границу

Будут судить работников военкомата, которые за деньги подделывали для уклонистов документы для выезда за границу.

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении начальника одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Краматорского района и двух его подчиненных, изготовлявших фиктивные документы для выезда военнообязанных граждан за границу. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

Обвинительные акты направлены в суд.

«Фигуранты организовали схему по выдаче фиктивных временных удостоверений военнообязанным и справок военно-врачебной комиссии, в которых отмечалось, что лицо непригодно к военной службе.

Начальник территориального центра самостоятельно подыскивал «клиентов», желавших уехать за пределы Украины. Цена «услуги» составляла 2-3 тысячи долларов США.

Пятерых «клиентов» пограничники остановили на пунктах пропуска при попытке использовать поддельные документы для выезда из Украины в Черновицкой и Закарпатской областях.

Начальник одного из районных территориальных центров комплектования обвиняется в образовании организованной группы и организации незаконной переправки лиц через государственную границу, и в организации служебного подлога (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Две работницы территориального центра обвиняются в содействии в незаконной переправке лиц через государственную границу и в служебном подлоге, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины)», - сказано в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

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