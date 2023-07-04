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  1. В Украине

В Донецкой области работники военкомата за деньги подделывали документы для выезда за границу

17:48, 4 июля 2023
Будут судить работников военкомата, которые за деньги подделывали для уклонистов документы для выезда за границу.
В Донецкой области работники военкомата за деньги подделывали документы для выезда за границу
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Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении начальника одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Краматорского района и двух его подчиненных, изготовлявших фиктивные документы для выезда военнообязанных граждан за границу. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

Обвинительные акты направлены в суд.

«Фигуранты организовали схему по выдаче фиктивных временных удостоверений военнообязанным и справок военно-врачебной комиссии, в которых отмечалось, что лицо непригодно к военной службе.

Начальник территориального центра самостоятельно подыскивал «клиентов», желавших уехать за пределы Украины. Цена «услуги» составляла 2-3 тысячи долларов США.

Пятерых «клиентов» пограничники остановили на пунктах пропуска при попытке использовать поддельные документы для выезда из Украины в Черновицкой и Закарпатской областях.

Начальник одного из районных территориальных центров комплектования обвиняется в образовании организованной группы и организации незаконной переправки лиц через государственную границу, и в организации служебного подлога (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Две работницы территориального центра обвиняются в содействии в незаконной переправке лиц через государственную границу и в служебном подлоге, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины)», - сказано в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

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