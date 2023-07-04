НАГС предоставило разъяснение о переводе должностных лиц местного самоуправления на период действия военного положения

НАГС подготовило разъяснение по поводу перевода или продвижения должностных лиц местного самоуправления в период действия военного положения.

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НАГС подготовило разъясненин по поводу перевода или продвижения должностных лиц местного самоуправления в период действия военного положения. Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам государственной службы.



Относительно перевода и/или продвижения по службе должностных лиц местного самоуправления, принятых на службу в органы местного самоуправления в соответствии с Законом N 2493-III.



По мнению НАГС, должностное лицо местного самоуправления, принятое на службу в органы местного самоуправления в соответствии с Законом № 2493-III, в период действия военного положения, может быть переведено без конкурсного отбора на:



– равнозначную или низшую должность или должность советника или консультанта;



– на высшую должность по результатам успешного окончания стажировки или кадрового резерва.



Также в связи с введением военного положения на территории Украины, Законом № 389-VIII предусмотрена упрощенная процедура назначения граждан Украины на должности в органы местного самоуправления.



Согласно абзацу первому части пятой статьи 10 Закона № 389-VIII в действии военного положения лица назначаются, в частности, на должности в органах местного самоуправления сельским, поселковым, городским головой, председателем районного, районного в городе, областного совета без конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, на основании поданного заявления, заполненного личной карточки установленного образца и документов, подтверждающих наличие у таких лиц гражданства Украины, образования и опыта работы в соответствии с требованиями законодательства, установленными в отношении соответствующих должностей.



В соответствии с абзацем вторым частью пятой статьи 10 Закона № 389-VIII должностные лица местного самоуправления, назначенные в соответствии с абзацем первым этой части, не могут быть переведены на другие должности в органах местного самоуправления.



Таким образом, должностные лица местного самоуправления, назначенные в соответствии с абзацем первой части пятой статьи 10 Закона № 389-VIII, в период действия военного положения, не могут быть переведены на:



– равнозначную или низшую должность или должность советника или консультанта в соответствии с частью третьей статьи 10 Закона № 2493-III и пункта 5 Порядка проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственных служащих;



– высшую должность по результатам успешного окончания стажировки или кадрового резерва в соответствии с Положением о порядке стажировки в государственных органах a6o Типичного порядка формирования кадрового резерва в органах местного самоуправления.



НАГС отмечает, что разъяснения министерств, других центральных органов исполнительной власти носят лишь информационный характер и не устанавливают правовые нормы.

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