«Таких даже у спецназа нет»: в Киеве для укрытий закупили рации более чем на миллион гривен

Общая стоимость 26 раций для киевских укрытий составляет 1178520 гривен.

Управление образования Днепровской районной государственной администрации закупило для укрытий портативные радиостанции Kenwood на сумму, превышающую один миллион гривен. Об этом идет речь на сайте системы Prozorro.

Общая стоимость 26 раций для киевских укрытий составляет 1178520 гривен.

В отчете указано, что данное оборудование должно быть доставлено по адресам: г. Киев, 3, просп. Мира, 6-а; просп. Мира, 10; просп. Соборности, третья.

О закупках раций для хранилищ высказался председатель комиссии Киевсовета по регламенту, депутатской этике и предотвращению коррупции Леонид Емец.

По его словам, такие портативные радиостанции больше пригодились бы военным на фронте, чем людям в хранилищах.

«С шифрованием данных, GPS-приемником и всевозможными прибамбасами. Таких даже у спецназа нет!» – отметил Емец.

Торги по товару завершились еще в декабре 2022 года, а договор был заключен в январе 2023-го.

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