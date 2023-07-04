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«Таких навіть у спецназу немає»: у Києві для укриттів закупили рації на більш ніж мільйон гривень

13:32, 4 липня 2023
Загальна вартість 26 рацій для київських укриттів становить 1 178 520 гривень.
«Таких навіть у спецназу немає»: у Києві для укриттів закупили рації на більш ніж мільйон гривень
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Управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації закупило для укриттів портативні радіостанції Kenwood на суму, що перевищує один мільйон гривень. Про це йдеться на сайті системи Prozorro.

Загальна вартість 26 рацій для київських укриттів становить 1 178 520 гривень.

У звіті зазначено, що дане обладнання має бути доставлено за такими адресами: м. Київ, 3, просп. Миру, 6-а; просп. Миру, 10; просп. Соборності, 3-а.

Про закупівлі рацій для сховищ висловився голова комісії Київради з регламенту, депутатської етики та запобігання корупції Леонід Ємець.

За його словами, такі портативні радіостанції більше б стали в пригоді військовим на фронті, ніж людям у сховищах.

«Із шифруванням даних, GPS приймачем і всілякими прибамбасами. Таких навіть у спецназу немає!» — зазначив Ємець.

Торги щодо товару завершилися ще у грудні 2022 року, а договір уклали в січні 2023-го.

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