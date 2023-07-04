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  1. В Україні

Викрали 11 млн гривень з Фонду гарантування вкладів: викрито схему фішингу

16:54, 4 липня 2023
Правоохоронці викрили 12 учасників злочинної організації, які викрадали грошові кошти з банківських рахунків громадян.
Викрали 11 млн гривень з Фонду гарантування вкладів: викрито схему фішингу
Фото: gp.gov.ua
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Правоохоронці викрили 12 учасників злочинної організації, які за допомогою фішингу заволоділи коштами Фонду гарантування вкладів на суму 11 млн гривень. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, злочинна організація діяла на території міста Києва та Дніпропетровської області.

Її учасники викрадали грошові кошти з банківських рахунків громадян. Для цього вони використовували фішингові посилання для отримання даних банківських карток громадян та надалі привласнювали гроші.

За такою схемою зловмисники також привласнили кошти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у сумі приблизно 11 млн гривень, які перебували на рахунку одного з приватних нотаріусів міста Києва. У подальшому ці кошти повинні були перераховуватися вкладникам одного з ліквідованих банків.

Підозрювані обманом змусили нотаріуса розкрити конфіденційні дані, після чого скористалися доступом до його рахунку через онлайн-банкінг.

Наразі 12-ти зловмисникам обрано запобіжні заходи – тримання під вартою без визначення застави.

Фото: gp.gov.ua

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