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  1. В Украине

Украли 11 млн гривен из Фонда гарантирования вкладов: разоблачена схема фишинга

16:54, 4 июля 2023
Правоохранители разоблачили 12 участников преступной организации, похищавших денежные средства с банковских счетов граждан.
Украли 11 млн гривен из Фонда гарантирования вкладов: разоблачена схема фишинга
Фото: gp.gov.ua
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Правоохранители разоблачили 12 участников преступной организации, которые с помощью фишинга завладели средствами Фонда гарантирования вкладов на сумму 11 млн гривен. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, преступная организация действовала на территории Киева и Днепропетровской области.

Ее участники похищали денежные средства с банковских счетов граждан. Для этого они использовали фишинговые ссылки для получения данных банковских карт граждан и в дальнейшем присваивали деньги.

По такой же схеме злоумышленники также присвоили средства Фонда гарантирования вкладов физических лиц в сумме примерно 11 млн гривен, которые находились на счету одного из частных нотариусов города Киева. В дальнейшем эти средства должны были перечисляться вкладчикам одного из ликвидированных банков.

Подозреваемые обманом вынудили нотариуса раскрыть конфиденциальные данные, после чего воспользовались доступом к его счету через онлайн-банкинг.

В настоящее время 12 злоумышленникам избраны меры пресечения – содержание под стражей без определения залога.

Правоохранители разоблачили 12 участников преступной организации, похищавших денежные средства с банковских счетов граждан.

Фото: gp.gov.ua

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