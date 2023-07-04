Судей, которых Высший совет правосудия отказался увольнять по результатам оценивания, оценят еще раз

Судей, избежавших увольнения по результатам квалификационного оценивания, будут оценивать снова. Соответствующая процедура предусмотрена законопроектом 9455, который внесли в Верховную Раду 3 июля народные депутаты Денис Маслов, Павел Павлиш, Максим Дырдин, Николай Стефанчук и другие.
Он называется о внесении изменения в пункт 20 Раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» относительно завершения оценивания судей, в отношении которых Высшим советом правосудия отказано в удовлетворении представления об увольнении.
Пока текст еще отсутствует на сайте Верховной Рады, однако «Судебно-юридической газете» стало известно его содержание.
Следовательно, предлагается предусмотреть следующее.
Если Высшим советом правосудия отказано в удовлетворении представления коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины об увольнении судьи, он считается таким, чье соответствие занимаемой должности не оценено в соответствии с подпунктом 4 пункта 16-1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины.
В таком случае оценивание соответствия такого судьи занимаемой должности продолжается Высшей квалификационной комиссией судей Украины в пленарном составе со стадии, определенной Комиссией с учетом мотивов решения Высшего совета правосудия об отказе в удовлетворении представления об увольнении такого судьи, включая решения, принятые Высшим советом правосудия до вступления в силу Законом Украины «О внесении изменения в пункт 20 Раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» о завершении оценивания судей, в отношении которых Высшим советом правосудия отказано в удовлетворении представления об увольнении».
Напомним, Высший совет правосудия получил 171 рекомендацию Высшей квалификационной комиссии судей Украины об увольнении судей с должностей на основании подпункта 4 пункта 16-1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины (несоответствие судье занимаемой должности или отказ судьи от прохождения оценивания).
Напомним, что «Судебно-юридической газете» также стали известны детали законопроекта о проверке судей и кандидатов в судьи на полиграфе.
Кроме того, нам стало известно, как будут проверять судей Верховного Суда.
Автор: Наталья Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.