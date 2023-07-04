Судей, которых Высший совет правосудия отказался увольнять по результатам оценивания, оценят еще раз

В Верховную Раду внесли законопроект, по которому будет продолжено оценивание судей, которых Высший совет правосудия отказался увольнять по представлению ВККС.

Судей, избежавших увольнения по результатам квалификационного оценивания, будут оценивать снова. Соответствующая процедура предусмотрена законопроектом 9455, который внесли в Верховную Раду 3 июля народные депутаты Денис Маслов, Павел Павлиш, Максим Дырдин, Николай Стефанчук и другие.

Он называется о внесении изменения в пункт 20 Раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» относительно завершения оценивания судей, в отношении которых Высшим советом правосудия отказано в удовлетворении представления об увольнении.

Пока текст еще отсутствует на сайте Верховной Рады, однако «Судебно-юридической газете» стало известно его содержание.

Следовательно, предлагается предусмотреть следующее.

Если Высшим советом правосудия отказано в удовлетворении представления коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины об увольнении судьи, он считается таким, чье соответствие занимаемой должности не оценено в соответствии с подпунктом 4 пункта 16-1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины.

В таком случае оценивание соответствия такого судьи занимаемой должности продолжается Высшей квалификационной комиссией судей Украины в пленарном составе со стадии, определенной Комиссией с учетом мотивов решения Высшего совета правосудия об отказе в удовлетворении представления об увольнении такого судьи, включая решения, принятые Высшим советом правосудия до вступления в силу Законом Украины «О внесении изменения в пункт 20 Раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» о завершении оценивания судей, в отношении которых Высшим советом правосудия отказано в удовлетворении представления об увольнении».

Напомним, Высший совет правосудия получил 171 рекомендацию Высшей квалификационной комиссии судей Украины об увольнении судей с должностей на основании подпункта 4 пункта 16-1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины (несоответствие судье занимаемой должности или отказ судьи от прохождения оценивания).

Напомним, что «Судебно-юридической газете» также стали известны детали законопроекта о проверке судей и кандидатов в судьи на полиграфе.

Кроме того, нам стало известно, как будут проверять судей Верховного Суда.

Автор: Наталья Мамченко

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