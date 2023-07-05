Талибы приказали закрыть салоны красоты для женщин в течение месяца.

Фото: reuters.com

В Афганистане талибы приказали закрыть салоны красоты в течение месяца. Об этом 4 июля сообщило Министерство предотвращения порока и пропаганды добродетели, пишет Reuters.

«Последний срок закрытия салонов красоты для женщин составляет один месяц», — говорится в сообщении министерства.

Талибан заявил, что уважает права женщин, однако согласно своему истолкованию исламского права и афганских обычаев.

Напомним, салоны красоты появились в Кабуле и других городах Афганистана спустя несколько месяцев после отстранения Талибана от власти в конце 2001 года.

Многие из них были открыты даже после возвращения талибов к власти два года назад. Они продолжали работать, но с прикрытыми вывесками и закрытыми окнами, таким образом предоставляя некоторым женщинам работу, а клиентам — услуги.

В 2022 году «Талибан» закрыл большинство средних школ для девушек, запретил женщинам учиться в университетах, а также посещать такие общественные места, как бани, спортзалы и парки.

Тогда Запад и международные организации отметили, что ограничения прав женщин препятствуют какому-либо возможному прогрессу на пути к международному признанию администрации «Талибана».

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