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ГБР получит новый статус в сфере борьбы с коррупцией

Государственное бюро расследований получит статус специально уполномоченного субъекта в сфере противодействия коррупции.

Если одного судью поймали на взятке, то проверять будут весь суд – в Верховной Раде зарегистрировали законопроект

Проводить проверку судей, одного из которых поймали на взятке, поручат Высшему совету правосудия.

САП будет просить отстранить подозреваемого в получении взятки главу Тернопольского облсовета Головко

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда определение суда первой инстанции, которым подозреваемого в получении взятки главу Тернопольского облсовета Михаил Головка был взят под стражу с залогом в 805 тысяч гривен и готовит ходатайство об отстранении его от должности.

Судей, которых Высший совет правосудия отказался увольнять по результатам оценивания, оценят еще раз

В Верховную Раду внесли законопроект, по которому будет продолжено оценивание судей, которых Высший совет правосудия отказался увольнять по представлению ВККС.

Судей и кандидатов в судьи проверят на детекторе лжи, - стало известно, повлияет ли это на судейскую карьеру

Судебно-юридической газете стали известны детали законопроекта о проверке судей и кандидатов в судьи на полиграфе.

  1. В Украине

Залужный назначил начальником Одесского военкомата Александра Охрименко вместо Борисова, оскандалившегося имением в Испании

13:02, 4 июля 2023
Александр Охрименко заменил в должности уволенного Евгения Борисова, у которого нашли имущество в Испании.
Залужный назначил начальником Одесского военкомата Александра Охрименко вместо Борисова, оскандалившегося имением в Испании
Валерий Залужный, Александр Охрименко и Сергей Шаптала (Фото: Главнокомандующий ВСУ/Telegram)
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил на должность начальника Одесского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки полковника Александра Охрименко.

«На должность начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки назначил одного из лучших военных командиров. Полковник Александр Охрименко, который до сих пор был комбригом 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого», – говорится в сообщении.

Залужный отметил, что Александр Охрименко – боевой офицер, знающий армию изнутри, четко понимающий потребности на фронте и неоднократно демонстрирующий преданность военному делу и Родине.

Ранее мы писали, что одесского военного Евгения Борисова, семья которого имеет недвижимость в Испании, отстранили от исполнения обязанностей.

Добавим, что Арахамия после расследования по одесскому военкому Борисова инициирует обращение для проверки военкомов всех областей.

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