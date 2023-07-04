Залужный назначил начальником Одесского военкомата Александра Охрименко вместо Борисова, оскандалившегося имением в Испании

Александр Охрименко заменил в должности уволенного Евгения Борисова, у которого нашли имущество в Испании.

Валерий Залужный, Александр Охрименко и Сергей Шаптала (Фото: Главнокомандующий ВСУ/Telegram)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил на должность начальника Одесского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки полковника Александра Охрименко.

«На должность начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки назначил одного из лучших военных командиров. Полковник Александр Охрименко, который до сих пор был комбригом 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого», – говорится в сообщении.

Залужный отметил, что Александр Охрименко – боевой офицер, знающий армию изнутри, четко понимающий потребности на фронте и неоднократно демонстрирующий преданность военному делу и Родине.

Ранее мы писали, что одесского военного Евгения Борисова, семья которого имеет недвижимость в Испании, отстранили от исполнения обязанностей.

Добавим, что Арахамия после расследования по одесскому военкому Борисова инициирует обращение для проверки военкомов всех областей.

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