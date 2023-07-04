Залужний призначив начальником Одеського військкомату Олександра Охріменка замість Борисова, який оскандалився маєтком в Іспанії

Олександр Охріменко замінив на посаді звільненого Євгена Борисова, у якого знайшли майно в Іспанії.

Валерій Залужний, Олександр Охріменко та Сергій Шаптала (Фото: Головнокомандувач ЗСУ/Telegram)

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив на посаду начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковника Олександра Охріменка.

«На посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначив одного з найкращих військових командирів. Полковника Олександра Охріменка, який донині був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого», – йдеться в повідомленні.

Залужний зауважив, що Олександр Охріменко – бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Батьківщині.

Раніше ми писали, що одеського військкома Євгена Борисова, родина якого має нерухомість в Іспанії, усунили від виконання обов'язків.

Додамо, що Арахамія після розслідування щодо одеського військкома Борисова ініціює звернення для перевірки військкомів всіх областей.

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