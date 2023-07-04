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Якщо одного суддю спіймали на хабарі, то перевіряти будуть весь суд – у Верховній Раді зареєстрували законопроект

Проводити перевірку суддів, одного з яких спіймали на хабарі, доручать Вищій раді правосуддя.

САП проситиме відсторонити підозрюваного в отриманні хабара голову Тернопільської облради Головка

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду ухвалу суду першої інстанції, якою підозрюваного в отриманні хабара голову Тернопільської облради Михайла Головка було взято під варту з заставою у 805 тисяч гривень та готує клопотання про відсторонення його від посади.

Суддів, яких Вища рада правосуддя відмовилася звільняти за наслідками оцінювання, оцінять ще раз

До Верховної Ради внесли законопроект, за яким буде продовжено оцінювання суддів, яких Вища рада правосуддя відмовилася звільняти за поданням ВККС.

Суддів і кандидатів в судді перевірять на детекторі брехні, - стало відомо, чи вплине це на суддівську кар’єру

Судово-юридичній газеті стали відомі деталі законопроекту про перевірку суддів і кандидатів в судді на поліграфі.

Зеленський підписав закон про роботу комітетів ВР без преси до завершення воєнного стану

Глава держави підтримав ухвалений парламентом закон, який продовжив до завершення воєнного стану роботу парламентських комітетів без присутності преси до завершення воєнного стану.

  1. В Україні

Залужний призначив начальником Одеського військкомату Олександра Охріменка замість Борисова, який оскандалився маєтком в Іспанії

13:02, 4 липня 2023
Олександр Охріменко замінив на посаді звільненого Євгена Борисова, у якого знайшли майно в Іспанії.
Залужний призначив начальником Одеського військкомату Олександра Охріменка замість Борисова, який оскандалився маєтком в Іспанії
Валерій Залужний, Олександр Охріменко та Сергій Шаптала (Фото: Головнокомандувач ЗСУ/Telegram)
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив на посаду начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковника Олександра Охріменка.

«На посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначив одного з найкращих військових командирів. Полковника Олександра Охріменка, який донині був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого», – йдеться в повідомленні.

Залужний зауважив, що Олександр Охріменко – бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Батьківщині.

Раніше ми писали, що одеського військкома Євгена Борисова, родина якого має нерухомість в Іспанії, усунили від виконання обов'язків.

Додамо, що Арахамія після розслідування щодо одеського військкома Борисова ініціює звернення для перевірки військкомів всіх областей.

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