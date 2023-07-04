Україна висловила протест послу Грузії через стан Саакашвілі та відправила до Тбілісі, — МЗС

Українська сторона наголосила на готовності невідкладно обговорити питання перевезення Міхеіла Саакашвілі до України для лікування та догляду.

Посла Грузії в Україні Георгія Закарашвілі викликали до Міністерства закордонних справ у зв’язку зі станом ув’язненого Міхеіла Саакашвілі та попросили його повернутися у Тбілісі «для консультацій». Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«На виконання доручення Президента України 4 липня до Міністерства закордонних справ України було викликано посла Грузії в Україні Георгія Закарашвілі, якому було висловлено рішучий протест у зв’язку із суттєвим погіршенням стану ув’язненого в Грузії громадянина України Міхеіла Саакашвілі.

Грузинському дипломату було наголошено, що таке ставлення до Міхеіла Саакашвілі є абсолютно неприйнятним. Грузинська влада має припинити знущання над громадянином України.

У зв’язку з цим послу Грузії в Україні Георгію Закарашвілі було запропоновано повернутися до Тбілісі для проведення консультацій задля пошуку шляхів вирішення ситуації, що склалася», — йдеться у повідомленні.

Українська сторона наголосила на готовності невідкладно обговорити питання перевезення Міхеіла Саакашвілі до України для лікування та догляду.

Раніше Зеленський заявив, що пямо зараз росія руками грузинської влади вбиває Михайла Саакашвілі.

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