Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Якщо одного суддю спіймали на хабарі, то перевіряти будуть весь суд – у Верховній Раді зареєстрували законопроект

Проводити перевірку суддів, одного з яких спіймали на хабарі, доручать Вищій раді правосуддя.

САП проситиме відсторонити підозрюваного в отриманні хабара голову Тернопільської облради Головка

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду ухвалу суду першої інстанції, якою підозрюваного в отриманні хабара голову Тернопільської облради Михайла Головка було взято під варту з заставою у 805 тисяч гривень та готує клопотання про відсторонення його від посади.

Суддів, яких Вища рада правосуддя відмовилася звільняти за наслідками оцінювання, оцінять ще раз

До Верховної Ради внесли законопроект, за яким буде продовжено оцінювання суддів, яких Вища рада правосуддя відмовилася звільняти за поданням ВККС.

Суддів і кандидатів в судді перевірять на детекторі брехні, - стало відомо, чи вплине це на суддівську кар’єру

Судово-юридичній газеті стали відомі деталі законопроекту про перевірку суддів і кандидатів в судді на поліграфі.

Зеленський підписав закон про роботу комітетів ВР без преси до завершення воєнного стану

Глава держави підтримав ухвалений парламентом закон, який продовжив до завершення воєнного стану роботу парламентських комітетів без присутності преси до завершення воєнного стану.

  1. В Україні
  2. / У світі

Україна висловила протест послу Грузії через стан Саакашвілі та відправила до Тбілісі, — МЗС

13:15, 4 липня 2023
Українська сторона наголосила на готовності невідкладно обговорити питання перевезення Міхеіла Саакашвілі до України для лікування та догляду.
Україна висловила протест послу Грузії через стан Саакашвілі та відправила до Тбілісі, — МЗС
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Посла Грузії в Україні Георгія Закарашвілі викликали до Міністерства закордонних справ у зв’язку зі станом ув’язненого Міхеіла Саакашвілі та попросили його повернутися у Тбілісі «для консультацій». Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«На виконання доручення Президента України 4 липня до Міністерства закордонних справ України було викликано посла Грузії в Україні Георгія Закарашвілі, якому було висловлено рішучий протест у зв’язку із суттєвим погіршенням стану ув’язненого в Грузії громадянина України Міхеіла Саакашвілі.

Грузинському дипломату було наголошено, що таке ставлення до Міхеіла Саакашвілі є абсолютно неприйнятним. Грузинська влада має припинити знущання над громадянином України.

У зв’язку з цим послу Грузії в Україні Георгію Закарашвілі було запропоновано повернутися до Тбілісі для проведення консультацій задля пошуку шляхів вирішення ситуації, що склалася», — йдеться у повідомленні.

Українська сторона наголосила на готовності невідкладно обговорити питання перевезення Міхеіла Саакашвілі до України для лікування та догляду.

Раніше Зеленський заявив, що пямо зараз росія руками грузинської влади вбиває Михайла Саакашвілі.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Калаур
    Іван Калаур
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Дмитро Лубінець
    Дмитро Лубінець
    уповноважений Верховної Ради України з прав людини
  • Володимир Бевзенко
    Володимир Бевзенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Володимир Сопрун
    Володимир Сопрун
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ірина Огренич
    Ірина Огренич
    суддя Київського районного суду м. Одеси