Прямо зараз росія руками грузинської влади вбиває Михайла Саакашвілі, — Зеленський

Президент доручив МЗС викликати посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест та запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прямо зараз росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Михайла Саакашвілі.

«Ми неодноразово закликали офіційний Тбілісі зупинити це знущання та домовитися про повернення Саакашвілі до України. Наші партнери у координації з Україною також пропонували різні опції порятунку», — зазначив Президент.

Глава держави зазначив, що доручив Міністерству закордонних справ викликати Посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест та запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею.

«Вкотре закликаю грузинську владу передати Україні громадянина України Михайла Саакашвілі для необхідного лікування і догляду. І закликаю наших партнерів – звернутись, не ігнорувати цю ситуацію та врятувати цю людину. Жодна влада в Європі не має права страчувати людей, життя – це базова європейська цінність», — заявив Президент Зеленський.

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