Прямо сейчас россия руками грузинских властей убивает Михаила Саакашвили, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прямо сейчас россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили.
«Мы неоднократно призывали официальный Тбилиси остановить это издевательство и договориться о возвращении Саакашвили в Украину. Наши партнеры по координации с Украиной также предлагали различные опции спасения», — отметил Президент.
Глава государства отметил, что поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей.
«В очередной раз призываю грузинские власти передать Украине гражданина Украины Михаила Саакашвили для необходимого лечения и ухода. И призываю наших партнеров обратиться, не игнорировать эту ситуацию и спасти этого человека. Ни одна власть в Европе не имеет права казнить людей, жизнь – это базовая европейская ценность», — заявил Президент Зеленский.
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