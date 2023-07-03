Прямо сейчас россия руками грузинских властей убивает Михаила Саакашвили, — Зеленский

Президент поручил МИДу вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить покинуть Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прямо сейчас россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили.

«Мы неоднократно призывали официальный Тбилиси остановить это издевательство и договориться о возвращении Саакашвили в Украину. Наши партнеры по координации с Украиной также предлагали различные опции спасения», — отметил Президент.

Глава государства отметил, что поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей.

«В очередной раз призываю грузинские власти передать Украине гражданина Украины Михаила Саакашвили для необходимого лечения и ухода. И призываю наших партнеров обратиться, не игнорировать эту ситуацию и спасти этого человека. Ни одна власть в Европе не имеет права казнить людей, жизнь – это базовая европейская ценность», — заявил Президент Зеленский.

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