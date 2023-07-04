Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Справа Сенниченка: підозри незаконні, справу порушено неправомірно – адвокат про рішення ВАКС

Адвокат у справі Сенниченка про рішення ВАКС: НАБУ і САП вручали підозри неправомірно, строки слідства подовжено незаконно.

Высший совет правосудия дал согласие на содержание судьи Светланы Федорец под стражей

Судья подозревается в поддержке агрессии РФ против Украины.

Обвиняемый подорвал взрывное устройство в Шевченковском райсуде Киева, есть заложники

В Шевченковском райсуде столицы настоящие боевые действия.

Конкурс на должности прокуроров Офиса Генпрокурора – новые дополнительные вакансии

Офис Генпрокурора хочет заполнить уже 58 вакантных должностей прокуроров, срок подачи документов – до 27 июля.

Депутаты поддержали законопроект Зеленского об отмене празднования Рождества 7 января

Комитет Верховной Рады по социальной политике рекомендует депутатам одобрить за основу и в целом президентский законопроект об отмене празднования Рождества 7 января, а также изменение дат празднования Дня Защитников и защитниц и Дня Украинской Государственности.

  1. В Украине

Налоговая разъяснила, как перейти на режим налогообложения резидента Дія Сіті

07:20, 4 июля 2023
Плательщик налога на прибыль предприятий на общих основаниях может принять решение о переходе на налогообложение как резидента Дія Сіті путем подачи соответствующего заявления.
Налоговая разъяснила, как перейти на режим налогообложения резидента Дія Сіті
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Государственная налоговая служба в Днепропетровской области разъяснила, как перейти на режим налогообложения резидента Дія Сіті.

Согласно п. 141.10 НКУ для перехода на налогообложение как резидента Дія Сіті – плательщика налога на особых условиях или отказа от такого налогообложения юридическое лицо подает в контролирующий орган по своему налоговому адресу соответствующее заявление.

Форма Заявления о переходе юридического лица на налогообложение как резидента Дія Сіті – плательщика налога на особых условиях или отказ от такого налогообложения и Порядок представления и рассмотрения такого заявления утвержден приказом Минфина от 17.03.2022 №99.

Положениями пп. 141.10.2 НКУ предусмотрено, что юридические лица, подавшие заявление о переходе на налогообложение как резидента Дія Сіті – плательщика налога на особых условиях в уполномоченный орган во время обращения о получении статуса резидента Дія Сіті в соответствии с пп. 141.10.1 НКУ, считаются резидентами Дія Сіті – плательщиками налога на особых условиях с первого числа месяца, следующего за кварталом, в котором юридическое лицо внесено в реестр Дія Сіті.

Резидент Дія Сіті, являющийся плательщиком налога на прибыль предприятий на общих основаниях, может принять решение о переходе на налогообложение как резидента Дія Сіті – налогоплательщика на особых условиях путем подачи соответствующего заявления в контролирующий орган не позднее чем за 15 календарных дней до начала следующего календарного квартала. Такой резидент Дія Сіті считается плательщиком налога на особых условиях с первого числа месяца, следующего за кварталом, в котором в контролирующий орган подано соответствующее заявление. Резидент Дія Сіті, являющийся плательщиком налога на прибыль предприятий на общих основаниях, может осуществить переход на налогообложение как резидента Дія Сіті – налогоплательщика на особых условиях один раз в течение календарного года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іванна Климпуш-Цинцадзе
    Іванна Климпуш-Цинцадзе
    голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу
  • Маргарита Цховребова
    Маргарита Цховребова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ольга Собина
    Ольга Собина
    суддя Сумського апеляційного суду