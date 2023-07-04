Налоговая разъяснила, как перейти на режим налогообложения резидента Дія Сіті

Плательщик налога на прибыль предприятий на общих основаниях может принять решение о переходе на налогообложение как резидента Дія Сіті путем подачи соответствующего заявления.

Государственная налоговая служба в Днепропетровской области разъяснила, как перейти на режим налогообложения резидента Дія Сіті.

Согласно п. 141.10 НКУ для перехода на налогообложение как резидента Дія Сіті – плательщика налога на особых условиях или отказа от такого налогообложения юридическое лицо подает в контролирующий орган по своему налоговому адресу соответствующее заявление.

Форма Заявления о переходе юридического лица на налогообложение как резидента Дія Сіті – плательщика налога на особых условиях или отказ от такого налогообложения и Порядок представления и рассмотрения такого заявления утвержден приказом Минфина от 17.03.2022 №99.

Положениями пп. 141.10.2 НКУ предусмотрено, что юридические лица, подавшие заявление о переходе на налогообложение как резидента Дія Сіті – плательщика налога на особых условиях в уполномоченный орган во время обращения о получении статуса резидента Дія Сіті в соответствии с пп. 141.10.1 НКУ, считаются резидентами Дія Сіті – плательщиками налога на особых условиях с первого числа месяца, следующего за кварталом, в котором юридическое лицо внесено в реестр Дія Сіті.

Резидент Дія Сіті, являющийся плательщиком налога на прибыль предприятий на общих основаниях, может принять решение о переходе на налогообложение как резидента Дія Сіті – налогоплательщика на особых условиях путем подачи соответствующего заявления в контролирующий орган не позднее чем за 15 календарных дней до начала следующего календарного квартала. Такой резидент Дія Сіті считается плательщиком налога на особых условиях с первого числа месяца, следующего за кварталом, в котором в контролирующий орган подано соответствующее заявление. Резидент Дія Сіті, являющийся плательщиком налога на прибыль предприятий на общих основаниях, может осуществить переход на налогообложение как резидента Дія Сіті – налогоплательщика на особых условиях один раз в течение календарного года.

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