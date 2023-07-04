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  1. В Україні

Податкова роз’яснила, як перейти на режим оподаткування резидента Дія Сіті

07:20, 4 липня 2023
Платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах може прийняти рішення про перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті шляхом подання відповідної заяви.
Податкова роз’яснила, як перейти на режим оподаткування резидента Дія Сіті
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Державна податкова служба у Дніпропетровській області роз’яснила, як перейти на режим оподаткування резидента Дія Сіті.

Відповідно до п. 141.10 ПКУ для переходу на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах або відмови від такого оподаткування юридична особа подає до контролюючого органу за своєю податковою адресою відповідну заяву.

Форму Заяви про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування та Порядок подання та розгляду такої заяви затверджено наказом Мінфіну від 17.03.2022 №99.

Положеннями пп. 141.10.2 ПКУ передбачено, що юридичні особи, які подали заяву про перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах до уповноваженого органу під час звернення про набуття статусу резидента Дія Сіті відповідно до пп. 141.10.1 ПКУ, вважаються резидентами Дія Сіті – платниками податку на особливих умовах з першого числа місяця, наступного за кварталом, у якому юридичну особу внесено до реєстру Дія Сіті.

Резидент Дія Сіті, який є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, може прийняти рішення про перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах шляхом подання відповідної заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий резидент Дія Сіті вважається платником податку на особливих умовах із першого числа місяця, наступного за кварталом, у якому до контролюючого органу подано відповідну заяву. Резидент Дія Сіті, який є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, може здійснити перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах один раз протягом календарного року.

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