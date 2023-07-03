Зеленський поки не ухвалив рішення щодо участі в саміті НАТО: від чого це буде залежати

Остаточне рішення ще не ухвалене.

Президент України Володимир Зеленський ще не ухвалив рішення про свою участь у саміті НАТО, який пройде у Вільнюсі 11-12 липня. Це буде залежати від ситуації на фронті. Про це розповів речник глави держави Сергій Никифоров, передає Суспільне.

«Ми зазвичай не коментуємо заздалегідь, не анонсуємо з міркувань безпеки. А взагалі все буде залежати від ситуації на полі бою», - сказав Никифоров.

Речник наголосив, що остаточне рішення ще не ухвалене.

«Вам потрібно звернути увагу на заяви президента, він чітко ці обставини вже описував», - додав спікер ОПУ.

Раніше в Офісі Президента зазначили, що Зеленський приїде на саміт НАТО за однієї умови.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що країна на саміті НАТО очікує отримати гарантію запрошення в Альянс.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна хоче отримати від НАТО чіткий сигнал, який зафіксував би шлях країни до членства в Альянсі.

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