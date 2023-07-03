Україна отримала другий транш від МВФ в розмірі 890 млн доларів

Україна отримала 890 млн доларів від Міжнародного валютного фонду. Про це повідомляє Міністерство фінансів.
Кошти отримані як результат успішного першого перегляду програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF).
Зазначається, що наразі Україна отримала вже 3,59 млрд доларів США від МВФ. Загальне фінансування за Програмою складає 15,6 млрд доларів США (11,6 млрд СПЗ).
«Отримане фінансування є результатом ефективної та злагодженої співпраці Уряду України, Міністерства фінансів України, Національного банку України з експертами та керівництвом МВФ в рамках програми розширеного фінансування. Під час перегляду програми EFF, експерти та керівництво МВФ відзначили значний прогрес української сторони у виконанні структурних заходів та кількісних критеріїв ефективності, визначених за Програмою. Завдяки наданим коштам ми маємо змогу і надалі зберігати економічну стабільність в Україні та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету», - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Раніше ми писали, що Рада директорів МВФ погодила виділення Україні майже 900 мільйонів доларів.
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.