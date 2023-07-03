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  1. В Україні

Україна отримала другий транш від МВФ в розмірі 890 млн доларів

19:21, 3 липня 2023
Наразі Україна отримала вже 3,59 млрд доларів, а загальне фінансування за Програмою складає 15,6 млрд доларів.
Україна отримала другий транш від МВФ в розмірі 890 млн доларів
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Україна отримала 890 млн доларів від Міжнародного валютного фонду. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Кошти отримані як результат успішного першого перегляду програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF).

Зазначається, що наразі Україна отримала вже 3,59 млрд доларів США від МВФ. Загальне фінансування за Програмою складає 15,6 млрд доларів США (11,6 млрд СПЗ).

«Отримане фінансування є результатом ефективної та злагодженої співпраці Уряду України, Міністерства фінансів України, Національного банку України з експертами та керівництвом МВФ в рамках програми розширеного фінансування. Під час перегляду програми EFF, експерти та керівництво МВФ відзначили значний прогрес української сторони у виконанні структурних заходів та кількісних критеріїв ефективності, визначених за Програмою. Завдяки наданим коштам ми маємо змогу і надалі зберігати економічну стабільність в Україні та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету», - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Раніше ми писали, що Рада директорів МВФ погодила виділення Україні майже 900 мільйонів доларів.

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