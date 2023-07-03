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  1. В Украине

Украина получила второй транш от МВФ в размере 890 млн долларов

19:21, 3 июля 2023
В настоящее время Украина получила уже 3,59 млрд. долларов, а общее финансирование по Программе составляет 15,6 млрд. долларов.
Украина получила второй транш от МВФ в размере 890 млн долларов
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Украина получила 890 млн долларов от Международного валютного фонда. Об этом сообщает Министерство финансов.

Денежные средства получены как результат успешного первого просмотра программы расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF).

Отмечается, что в настоящее время Украина получила уже 3,59 млрд. долларов США от МВФ. Общее финансирование по программе составляет 15,6 млрд долларов США (11,6 млрд СДР).

«Полученное финансирование есть результат эффективного и слаженного сотрудничества Правительства Украины, Министерства финансов Украины, Национального банка Украины с экспертами и руководством МВФ в рамках программы расширенного финансирования. В ходе пересмотра программы EFF эксперты и руководство МВФ отметили значительный прогресс украинской стороны в выполнении структурных мероприятий и количественных критериев эффективности, определенных по Программе. Благодаря предоставленным средствам мы имеем возможность и дальше сохранять экономическую стабильность в Украине и обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета», - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Ранее мы писали, что Совет директоров МВФ согласовал выделение Украине почти 900 миллионов долларов.

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