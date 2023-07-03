Украина получила второй транш от МВФ в размере 890 млн долларов

В настоящее время Украина получила уже 3,59 млрд. долларов, а общее финансирование по Программе составляет 15,6 млрд. долларов.

Украина получила 890 млн долларов от Международного валютного фонда. Об этом сообщает Министерство финансов.

Денежные средства получены как результат успешного первого просмотра программы расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF).

Отмечается, что в настоящее время Украина получила уже 3,59 млрд. долларов США от МВФ. Общее финансирование по программе составляет 15,6 млрд долларов США (11,6 млрд СДР).

«Полученное финансирование есть результат эффективного и слаженного сотрудничества Правительства Украины, Министерства финансов Украины, Национального банка Украины с экспертами и руководством МВФ в рамках программы расширенного финансирования. В ходе пересмотра программы EFF эксперты и руководство МВФ отметили значительный прогресс украинской стороны в выполнении структурных мероприятий и количественных критериев эффективности, определенных по Программе. Благодаря предоставленным средствам мы имеем возможность и дальше сохранять экономическую стабильность в Украине и обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета», - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Ранее мы писали, что Совет директоров МВФ согласовал выделение Украине почти 900 миллионов долларов.

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