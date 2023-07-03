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Зеленский пока не принял решение об участии в саммите НАТО: от чего это будет зависеть

19:45, 3 июля 2023
Окончательное решение еще не принято.
Зеленский пока не принял решение об участии в саммите НАТО: от чего это будет зависеть
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Президент Украины Владимир Зеленский еще не принял решение о своем участии в саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Это будет зависеть от ситуации на фронте. Об этом рассказал спикер главы государства Сергей Никифоров, передает Суспільне.

«Мы обычно не комментируем заранее, не анонсируем по соображениям безопасности. А вообще все будет зависеть от ситуации в поле боя», - сказал Никифоров.

Спикер подчеркнул, что окончательное решение еще не принято.

«Вам нужно обратить внимание на заявления президента, он четко эти обстоятельства уже описывал», - добавил спикер ОПУ.

Ранее в Офисе Президента отметили, что Зеленский приедет на саммит НАТО при одном условии.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что страна на предстоящем саммите НАТО ожидает получить гарантию приглашения в Альянс. 

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что страна стремится получить четкое приглашение к вступлению в НАТО по упрощенной процедуре.

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