Украина выразила протест послу Грузии из-за состояния Саакашвили и отправила в Тбилиси, — МИД

Украинская сторона отметила готовность безотлагательно обсудить вопрос перевозки Михеила Саакашвили в Украину для лечения и ухода.

Посла Грузии в Украине Георгия Закарашвили вызвали в Министерство иностранных дел в связи с состоянием заключённого Михеила Саакашвили и попросили его вернуться в Тбилиси «для консультаций». Об этом сообщает пресс-служба МИД.

«Во исполнение поручения Президента Украины 4 июля в Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили, которому был высказан решительный протест в связи с существенным ухудшением состояния заключенного в Грузии гражданина Украины Михеила Саакашвили.

Грузинскому дипломату было отмечено, что такое отношение к Михеилу Саакашвили абсолютно неприемлемо. Грузинские власти должны прекратить издевательство над гражданином Украины.

В связи с этим послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили было предложено вернуться в Тбилиси для проведения консультаций для поиска путей разрешения сложившейся ситуации», — говорится в сообщении.

Украинская сторона отметила готовность безотлагательно обсудить вопрос перевозки Михеила Саакашвили в Украину для лечения и ухода.

Ранее Зеленский заявил, что прямо сейчас россия руками грузинских властей убивает Михаила Саакашвили.

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