Таліби наказали закрити салони краси для жінок протягом місяця.

Фото: reuters.com

В Афганістані таліби наказали закрити салони краси протягом місяця. Про це 4 липня повідомило Міністерство запобігання пороку та пропаганди чесноти, пише Reuters.

«Останній термін закриття салонів краси для жінок становить один місяць», — йдеться у повідомленні міністерства.

Талібан заявив, що поважає права жінок, однак відповідно до свого тлумачення ісламського права та афганських звичаїв.

Нагадаємо, салони краси з’явилися в Кабулі та інших містах Афганістану через кілька місяців після усунення Талібану від влади наприкінці 2001 року.

Чимало з них були відкритими навіть після повернення талібів до влади два роки тому. Вони продовжували працювати, але із прикритими вивісками та зачиненими вікнами, у такий спосіб надаючи деяким жінкам роботу, а клієнтам — послуги.

У 2022 році «Талібан» зачинив більшість середніх шкіл для дівчат, заборонив жінкам навчатися в університетах, а також відвідувати такі громадські місця, як лазні, спортзали та парки.

Тоді Захід та міжнародні організації наголосили, що обмеження прав жінок перешкоджають будь-якому можливому прогресу на шляху до міжнародного визнання адміністрації «Талібану».

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