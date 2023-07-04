Стало известно, по каким правилам будут проверять судей Верховного Суда

Проверка судей Верховного Суда начнется в течение 14 дней со дня вступления в силу нового закона: Судебно-юридической газете стали известны детали законопроекта по выполнению решения СНБО.

Судей Верховного Суда проверит Высший совет правосудия. Соответствующая процедура предусмотрена законопроектом 9454, который зарегистрирован 3 июля 2023 во исполнение решения СНБО. Авторами проекта выступают Денис Маслов, Максим Дырдин, Николай Стефанчук и другие народные депутаты Украины. Текст на сайте Верховной Рады отсутствует, однако «Судебно-юридической газете» он стал известен.

Итак, проект предусматривает, что с целью утверждения общественного уважения к званию судьи Верховного Суда и поддержанию авторитета правосудия, укреплению общественного доверия к Верховному Суду, обеспечению уверенности общества в честности и неподкупности судей ВС Высшему совету правосудия безотлагательно, но не позднее 14 дней со дня вступления в силу в силу Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» о введении дополнительных процедур по укреплению доверия общества к судебной власти», начать проведение мониторинга работы Верховного Суда в соответствии со статьей 59-1 настоящего Закона.

Соответственно, в Законе о судоустройстве и статусе судей появится новая статья 59-1 «Мониторинг работы суда».

Она предусматривает, что в случаях, установленных настоящим Законом, Высший совет правосудия имеет право проводить мониторинг работы суда. Порядок проведения мониторинга работы суда устанавливает ВСП.

Высший совет правосудия может принять решение о проведении мониторинга работы суда в случае вручения уведомления о подозрении в совершении коррупционного уголовного правонарушения одному из судей соответствующего суда и принятия ВСП решения о предоставлении согласия на задержание, содержание под стражей или арест такого судьи или о его временном отстранении от осуществление правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Высший совет правосудия проводит мониторинг работы суда в отношении всех судей соответствующего суда, в котором осуществляет правосудие судья, которому оглашено о подозрении в совершении коррупционного уголовного правонарушения и в отношении которого Высшим советом правосудия принято решение о предоставлении согласия на задержание, содержание под стражей или арест или о временном отстранение от осуществления правосудия в этой связи.

Высший совет правосудия проводит мониторинг работы суда на предмет наличия признаков совершения судьями соответствующего суда дисциплинарных проступков (в том числе существенных), грубого или систематического пренебрежения обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или выявило их несоответствие занимаемой должности, а также обстоятельств, вызывающих обоснованное сомнение в законности источника происхождения имущества.

После принятия решения о проведении мониторинга работы суда ВСП обращается в центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику (т.е. НАПК), с требованием провести мониторинг образа жизни судей соответствующего суда, а также с запросом о проведении полной проверки деклараций лица, уполномоченного выполнения функций государства или местного самоуправления, поданных такими судьями.

Во время проведения мониторинга работы суда Высший совет правосудия имеет право:

обращаться к судьям и работникам аппарата соответствующего суда, а также специально уполномоченным субъектам в сфере противодействия коррупции, другим органам государственной власти, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям и организациям независимо от формы собственности и подчинения, их должностных лиц, любых юридических и физических лиц с запросом о предоставлении объяснений, документов или информации для проверки надлежащего исполнения судьями соответствующего суда их обязанностей и установления наличия или отсутствия признаков совершения ими дисциплинарных проступков (в том числе существенных), грубого или систематического пренебрежения обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или выявило их несоответствие занимаемой должности, а также законности источников происхождения имущества;

назначить для судей соответствующего суда проведение психофизиологического опроса с применением полиграфа в соответствии с предметом мониторинга работы суда;

вызвать судей и работников аппарата соответствующего суда для предоставления пояснений по вопросам, касающимся предмета мониторинга работы суда.

Любые лица со дня обнародования Высшим советом правосудия решения, предусмотренного частью второй настоящей статьи, имеют право предоставлять в Высший совет правосудия информацию и материалы о совершении судьями соответствующего суда дисциплинарных проступков (в частности, существенных), грубого или систематического пренебрежения обязанностями, которые являются несовместимым со статусом судьи или выявило их несоответствие занимаемой должности, а также обстоятельств, вызывающих сомнение в законности источника происхождения имущества.

При этом информация и материалы, полученные от анонимных источников, а также информация и материалы, источники происхождения которых не могут быть установлены, Высший совет правосудия не рассматривает.

Получение по результатам проведения мониторинга работы суда информации, которая может свидетельствовать о наличии признаков совершения судьей соответствующего суда дисциплинарного проступка (в том числе существенного), грубого или систематического пренебрежения обязанностями, несовместимыми со статусом судьи или выявившего его несоответствие занимаемой должности, а также информации, вызывающей обоснованный сомнение в законности источника происхождения имущества является основанием для начала осуществления дисциплинарного производства дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия в отношении такого судьи.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.