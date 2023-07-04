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Декларации должностных лиц, которые будут поданы последними, будут проверяться в первую очередь – НАПК

12:01, 4 июля 2023
Руководство НАПК уговорами и угрозами призывает чиновников, депутатов, судей подавать декларации за 2021 и 2022 годы.
Декларации должностных лиц, которые будут поданы последними, будут проверяться в первую очередь – НАПК
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В НАПК в очередной раз призвали топ-чиновников, народных депутатов, чиновников разного уровня, прокуроров и судей не медлить с подачей деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2021 и 2022 годы.

Как сообщил 3 июля глава НАПК Александр Новиков, «уже скоро» будет возобновлена ​​процедура обязательной подачи деклараций, которая была приостановлена ​​с началом агрессии РФ. Одновременно, как считает глава НАПК, будут возобновлены и проверки деклараций.

«Обращаем внимание, что декларации высокопоставленных должностных лиц, которые будут поданы в Реестр последними, НАПК будет проверять в первую очередь. Подать декларации нужно будет и за 2021, и за 2022 год. Поэтому советуем подать декларации сейчас и не допустить ошибок», - отметил Александр Новиков.

Напомним, что ранее в НАПК пожаловались, что топ-чиновники и народные депутаты крайне неохотно подают декларации об имущественном положении. Так, декларации подали только 42 депутата Верховной Рады из 404, только 4 министра и 3 заместителя главы Офиса Президента.

Также в Совете судей Украины призвали судей не медлить с подачей деклараций и добровольно подать декларации за 2021 и 2022 годы.

Автор: Вячеслав Хрипун

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